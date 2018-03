La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 29/mar/2018 Gremios docentes de Campana confirmaron su adhesión al paro del 5 de abril







SUTEBA, UDB y UDOCBA brindaron una conferencia de prensa conjunta, donde criticaron la oferta de la gobernadora Vidal y advirtieron que si la suba ofrecida no es mayor, las medidas de fuerza continuarán. Gremios docentes de la ciudad ofrecieron este miércoles una conferencia de prensa conjunta para confirmar su adhesión al paro programado para el próximo jueves 5 de abril, al considerar insuficiente el ofrecimiento de aumento salarial oficial, estacionado desde hace varias semanas en un 15% fraccionado en tres cuotas y una suma no remunerativa de $6 mil para aquellos maestros que no falten en el año. "Hasta ahora, a los docentes lo que nos han ofrecido es un 15%, que significaría tres cuotas de $600 durante el año, y sumás en negro que no irían a los jubilados y que consideramos un premio a la salud", explicó Sonia Rafael, de Suteba Campana. "Si el docente se enferma, no puede ir a clases y pierde el premio. Además, eso sería en negro, y es algo que está ofreciendo la misma Gobernación", cuestionó la sindicalista. La conferencia se organizó en la sede de Suteba de calle Berutti, a donde también concurrieron representantes de UDOCBA y de la Unión de Docentes Bonaerenses (UDB). Pedro Espinosa, secretario general de UDOCBA Campana, advirtió que si los gremios aceptan la propuesta de Vidal van a estar firmando "una rebaja salarial" frente a una inflación que superaría el acuerdo. "Que los compañeros estén seguros que no vamos a permitirlo. El 15% es inaceptable, y más sin clausula gatillo", remarcó. Rafael señaló que pese a que "los chicos están en el aula, como ellos (por el Gobierno) pidieron, no están haciendo otra oferta". Explicó que eso empujó a los docentes a instalar la carpa frente a la Gobernación en La Plata y a anunciar el paro para el día 5 de abril. "Después de eso, nos llamaron para el (miércoles) 4, pero no tenemos muchas esperanzas de lo que nos puedan ofrecer", reconoció. Y aseguró que los maestros no pretenden acotar la agenda de negociación en la paritaria. "No nos negamos a hablar de las inasistencias, pero han puesto una aplicación para que los docentes saquen las licencias que es un horror. Ayer, por ejemplo, una docente en el distrito de Zárate pidió un día y le dieron 2 mil y pico. Otra sacó y le dio con fecha de 2012. Es un horror, nadie lo sabe manejar", criticó. "Que nos den el aumento que corresponde de acuerdo al costo de vida, y que el aumento sea para todos, que no sean sumas en negro, que vaya en los jubilados. Sino, no vamos a negociar", cerró Rafael. En tanto, Amanda Barrientos, de la UDB local, sostuvo que el Gobierno provincial no toma al docente "siquiera como un empleado público" porque "no garantiza un sueldo digno". "Es irrisorio lo que ellos quieren darnos, una vergüenza. También la forma en la que lo quieren dar", expresó. "Por ahora, no vemos un gobierno flexible como para tener una solución. Creo que estamos estancados, con un gobierno sin ganas de resolver el conflicto. Pidieron que la negociación se de con los chicos en clase, pero tampoco hay una respuesta de esa forma, y eso nos lleva al paro y la movilización, finalizó la maestra.

Representantes de Suteba, Udocba y UDB locales anunciaron que se plegarán al paro del 5 de abril.



