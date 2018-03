A pesar de ser una temporada sumamente floja en lo que a pesca de bogas se refiere, decidí realizar una nueva visita al Paraná Guazú y sondear además el pique de las distintas especies en la modalidad de fondo a la espera. De esta manera salimos con el amigo y colaborador Gustavo Sandoval por la mañana del martes, realizando nuestra primera parada de rutina en la Estación del pescador a metros del peaje Zarate Brazo Largo donde nos proveímos de unas buenas y variadas porciones de carnadas. Continuamos nuestro viaje hasta la guardería del camping recreo Keidel donde tengo en guarda mi embarcación. Al llegar al Keidel, Franco nos comentó que la pesca estaba bastante floja en general. Después de haber acondicionado todo en la embarcación procedimos a bajarla de esta forma y motor en marcha lenta decidí tomar aguas abajo del Guazú donde nos llevó solo unos minutos llegar a las inmediaciones de la boya 167. Fondeamos en una profundidad de unos 14 metros; armamos nuestros equipos compuestos en líneas generales por varas de 1,80m a 2,10m, con reeles rotativos y del tipo huevito cargados con naylon de 40mm. Los plomos utilizados fueron de los 90 a los 110 gramos con anzuelos corvineros numero 2 y 3. Los encarnes los realizamos con maíz fermentado y masa con ajo, tripa de pollo, lombrices, corazón vacuno, uno de los equipos fue encarnado con morena y otro con anguilla a la espera de los grandes del Guazú. En este sector los piques no se hicieron esperar con respuestas prácticamente al caer los plomos a fondo, registrando gran cantidad de capturas de armados de hasta los 2,5kg con muchas capturas de armaditos de 800 gramos al kilo de peso, de la misma forma se empezó a dar las respuestas y capturas de bagres blancos de hasta el kilo de peso. En las líneas encarnadas con masa y maíz obtuvimos respuestas de carpas las que promediaron de 3 a 4kg. Por otra parte, las bogas que fuimos a buscar si bien se dieron no pasaron del kilo de peso pero nos dieron una jornada muy entretenida de piques y capturas. En nuestro programa de TV Nº 716 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota, la que podes ver a través de nuestra página www.semanario pescador.com.ar o en nuestro canal de YouTube. Entérate además del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz todos los días jueves de 20 a 22 horas, siempre con la conducción de Luis María Bruno, y como ya es costumbre con toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas como Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello, de Crónica Pesca; Wilmar Merino, de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend; el Profesor Diego Araujo, del partido de la costa de Pescando en AM; Jorge Virgilio, desde Tandil y de Planeta pesca Radio; Daniel Console, del Diario Oral del Pescador; y Daniel Rodríguez, del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Para contactarse con el Semanario del Pescador, comunicarse al teléfono (03489) 15-662887 o a través de www.semanariopescador.com.ar .

Gustavo Sandoval con una de las carpas que promedio los cuatro kilos.





Otra captura de carpa que promedio los tres kilos y medio.



Semanario del Pescador:

Relevamiento de Pesca por el Guazú

Por Luis María Bruno

