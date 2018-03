SÍNTESIS DEL PARTIDO CAMPANA BOAT CLUB (27): Franco Parrilla (4); Jonathan Sigura (2); David Piaggio (3); Daniel Sirolli (2); Luciano Díaz (7); Leonel Dente (3); Pablo Bogado (4); Gonzalo Comínguez (2). MERLO "B" (21): Ariel Belva (2); Hernán Sánchez (1); Francisco Turallio (5); Gabriel Migliavacca (4); Gabriel Salto (1); Mirco Sehab (6); Javier Elizari (1); Jerónimo Azcurra (1). PARCIALES: 11-11 / 16-10 (27-21) GIMNASIO: Club Ciudad de Campana. Como locales se impusieron 27-21 a Merlo "B" y son uno de los tres equipos con arranque ideal en la Sexta División de la FEMEBAL. Dos jugados, dos ganados. El equipo de Mayores del Campana Boat Club está teniendo un arranque ideal en el campeonato de la Sexta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). En la primera fecha había vencido como visitante a Municipalidad de Lomas de Zamora, mientras que el pasado domingo superó 27-21 a Merlo "B" como local. Pero no tuvo una victoria sencilla el CBC en esta segunda jornada. Durante el primer tiempo del encuentro disputado en el Club Ciudad de Campana, el conjunto dirigido por Eduardo Godoy no encontraba la manera de penetrar la defensa visitante. Con algunos errores no forzados en ataque y otros en defensa, no pudo pasar del empate en 11 en esa primera mitad. En la segunda, el conjunto celeste comenzó a soltarse, a ser más fluido y a encontrar las combinaciones que le permitieron adelantarse en el marcador y encaminarse a un triunfo por seis tantos de diferencia. En lo individual, se destacó la actuación de Luciano Díaz (7 goles) desde el armado y también el buen trabajo de su arquero Sebastián Lagreca (44% de efectividad en atajadas). Con esta victoria, los Mayores del CBC ratificaron su buen arranque (Merlo "B" había goleado 32-20 a Temperley en la primera fecha) y quedaron como líderes de la Sexta División junto a All Boys y Universidad de Luján (UNLu) "C". Su próximo rival será el colista Banfield "B" (perdió 34-18 con Temperley) el próximo domingo 8 de abril como visitante. Los resultados de esta segunda fecha de la Sexta División de la FEMEBAL fueron los siguientes: All Boys 224-22 Defensores de Moreno; Temperley 34-18 Banfield "B"; Campana Boat Club 27-21 Merlo "B"; UNLu "C" 34-26 Municipalidad de Lomas de Zamora; Instituto San Pablo Wilde 27-25 Platense "B". Entonces, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) All Boys, 21 puntos; 2) UNLu "C", 6 puntos; 3) Campana Boat Club, 6 puntos; 4) Merlo "B", 4 puntos; 5) Temperley, 4 puntos; 6) Instituto San Pablo Wilde, 3 puntos; 7) Defensores de Moreno, 3 puntos; 8) Muñiz "B", 2 puntos; 9) Platense "B", 2 puntos; 10) Municipalidad de Lomas de Zamora, 2 puntos; 11) Banfield "B", 2 puntos.

DOS DE DOS. EN LA PRIMERA FECHA, EL CBC HABÍA VENCIDO COMO VISITANTE A MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA. LAS INFERIORES SUMARON NUEVOS TRIUNFOS Se midieron con AFALP "B" Por la segunda fecha de la Zona A del Torneo de Primera D de Divisiones Inferiores de la FEMEBAL, el Campana Boat Club visitó a AFALP "B" y sumó cuatro victorias sobre cinco encuentros. Los Infantiles se impusieron 26-10 y los Menores ganaron 25-13, mientras que los Juveniles y los Juniors se llevaron los puntos porque el rival no presenta equipos en dichas categorías. En cambio, los Cadetes cayeron 24-11. En la primera fecha, frente a San Miguel, el CBC había cosechado tres triunfos y dos derrotas. Habían ganado los Infantiles (15-9), los Juveniles (25-17) y los Juniors (23-20), mientras que Menores (25-27) y Cadetes (20-23) habían caído en sus respectivos encuentros. De esta manera, en la tabla General de la Zona A de la Primera D, Boat Club se encuentra en la segunda posición con 8 victorias y 2 derrotas, apenas por detrás de UAI Urquiza, que venció en todos sus encuentros hasta el momento.

Handball:

Los Mayores del Boat Club sumaron su segunda victoria en el inicio del torneo

