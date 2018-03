El partido se disputará desde las 21.05 en el José María Minella, con arbitraje de Luis Álvarez y televisación de TyC Sports. El próximo lunes, Villa Dálmine afrontará el primero de sus últimos cinco compromisos del actual campeonato del Nacional B. Será como visitante frente a Aldosivi de Mar del Plata, en un partido que se jugará en el estadio mundialista José María Minella desde las 21.05 horas, con arbitraje de Luis Álvarez y televisación de TyC Sports. Para el Violeta será la oportunidad de cortar su racha de seis encuentros sin victorias (dos empates y cuatro derrotas) y de tratar de conseguir además un triunfo que lo ponga en la pelea por la clasificación al Reducido y no en la batalla por la permanencia. Es que hoy, el elenco que dirige Felipe De la Riva suma 27 puntos y se encuentra en la 11ª posición, a dos del noveno (Instituto) y a cinco del líder (Atlético Rafaela, que tiene un partido más). En tanto, en la tabla de los Promedios está 16º, a ocho puntos de distancia de Independiente Rivadavia, el mejor de los equipos que hoy se estaría yendo al descenso. Aunque una victoria de Quilmes sobre Mitre de Santiago del Estero reduciría ese margen, porque sería All Boys (a seis del Violeta hoy) el que caería a zona roja. En este contexto, y con la baja de Ramiro López (deberá purgar una fecha por su expulsión ante Independiente Rivadavia), Villa Dálmine se presentará este lunes en Mar del Plata ni más ni menos que ante Aldosivi, por nombres y estructura, uno de los grandes candidatos a quedarse con el ascenso.

Foto: Twitter: @VilladalmineOk NACIONAL B – FECHA 21 SÁBADO - 15.30 horas: Brown (A) vs Deportivo Riestra / Luis Lobo Medina - 15.30 horas: All Boys vs Sarmiento / Pablo Echavarría - 15.30 horas: Flandria vs Santamarina / Héctor Paletta - 17.00 horas: Ferro vs Los Andes / Nazareno Arasa DOMINGO - 14.35 horas: Agropecuario vs Nueva Chicago / Ramiro López (TV) - 15.30 horas: G. Brown (PM) vs Estudiantes (SL) / Jonathan Correa - 19.00 horas: Mitre (SdE) vs Quilmes / Diego Ceballos - 19.00 horas: Juventud Unida (G) vs San Martín (T) / Sebastián Ranciglio - 19.30 horas: Indep. Rivadavia vs Gimnasia (J) / Pablo Dóvalo LUNES - 20.00 horas: Instituto vs Almagro / Pedro Argañaraz - 21.05 horas: Aldosivi vs Villa Dálmine / Luis Álvarez (TV) MARTES - 21.05 horas: Deportivo Morón vs Boca Unidos (TV) / Bruno Bocca Libre: Atlético Rafaela #PróximoPartido | Por la 21° Fecha del Nacional B, Villa Dálmine visitará a @clubaldosivi el lunes 02/04 desde las 21.05 horas en la ciudad de Mar Del Plata. #VamosViola. pic.twitter.com/xYJBeFAJEl — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 27 de marzo de 2018 Si mis sueños se pelean con la suerte, puede que el fracaso abra los ojos y despierte. Pero estoy preparado para los días salados, cualquiera que camine se tiene que haber resbalado. Caí con todo el peso, pero si es fuerte la caída más impresionante será mi regreso. #VamosViola. pic.twitter.com/OQB26g9yrc — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 26 de marzo de 2018

Nacional B:

Villa Dálmine jugará el lunes en Mar del Plata

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: