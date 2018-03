Jugará desde las 15.30 horas con arbitraje de Edgardo Zamora. Confirmada la programación de la 25ª fecha de la Primera D por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quedó establecido que el próximo compromiso de Puerto Nuevo será el domingo 1º de abril como visitante frente a Liniers. El encuentro, que se disputará en General Villegas, comenzará a las 15.30 horas y será arbitrado por Edgardo Zamora. Para el Auriazul será la oportunidad de cortar su racha de cuatro derrotas consecutivas y tratar de volver a sumar puntos que lo acerquen a la pelea por la clasificación al octogonal por el segundo ascenso. Actualmente, el equipo de nuestra ciudad suma 26 unidades y se encuentra a siete de Atlas (9º en la tabla). Para este partido frente a Liniers, el entrenador Hugo Medina no podrá contar con Rodrigo Ponce De León (expulsado en la derrota frente a Juventud Unida), pero sí tendrá a disposición a Antoni Rodríguez, quien cumplió su sanción de dos fechas tras haber visto la roja ante Lugano.

Foto: Archivo. PRIMERA D – FECHA 25 VIERNES - 16.00 horas: Centro Español vs Central Ballester / Sebastián Habib SÁBADO - 16.00 horas: Lamadrid vs Lugano / Juan Pablo Loustau DOMINGO - 11.00 horas: Victoriano Arenas vs Argentino (M) / Juan Pablo Battaglia - 12.00 horas: Juventud Unida vs Muñiz / Gonzalo Pereira - 15.30 horas: Liniers vs Puerto Nuevo / Edgardo Zamora - 15.30 horas: Atlas vs Claypole / Lucas Brumer LUNES - 15.30 horas: Argentino (R) vs Deportivo Paraguayo / Edgardo Kopanchuk - 15.30 horas: Real Pilar vs Yupanqui / Jonathan De Oto

Primera D:

Puerto Nuevo visita el domingo a Liniers

