La flamante entrenadora del Pre-Equipo del Campana Boat Club dialogó con La Auténtica Defensa luego de la primera regata del año realizada en Villa Constitución, donde los promocionales Celestes cosecharon seis medallas sobre siete embarcaciones. El pasado sábado fue el debut de Marilú Perea como entrenadora del equipo de remo promocional del Campana Boat Club. A pesar de ser muy joven, es una "vieja conocida" en el club de la ribera, ya que fue remera (primero promocional y luego oficial) durante muchos años. Tenaz, determinada, y muy apasionada por el deporte en general, Marilú está en la recta final del profesorado de Educación Física, que cursa en el Instituto de Formación Docente y Técnico N° 85 de Zárate. Tras un excelente primer paso como entrenadora en Villa Constitución, donde el CBC cosechó seis medallas sobre siete embarcaciones inscriptas, la flamante entrenadora del Pre-Equipo dialogó con La Auténtica Defensa y se refirió tanto a su llegada al cargo como sus expectativas para este 2018. -¿Cómo se dio tu ingreso como entrenadora al Pre-equipo del CBC? -Justo me encontraba trabajando en la Colonia de Vacaciones del club, cuando aparentemente se generó la vacante. El instructor de los chicos de remo oficial, Gustavo Hereñú, se me acercó y me comentó su idea de que me haga cargo del equipo promocional. Y acepté, dado que tengo conocimientos sobre el deporte, el cual practiqué toda mi vida, y de paso para poder ejercer mi profesión. -¿Cuántos chicos y chicas tiene el pre-equipo, y cuál sería el número ideal de chicos que aspirás tener? -En este momento hay 30 chicos, de los cuales sólo dos son mujeres, aunque están ahora empezando un par de chicas más. Por lo pronto me gustaría tener más cantidad de chicas, aspirando a tener un día cantidades parejas de varones y mujeres. -¿En qué chicos ves mayor potencial y por qué? -La realidad es que veo mucho potencial en casi todos. La gran mayoría son chicos que le están dedicando mucho tiempo al entrenamiento, y que están recién aprendiendo a ser constantes y a tener disciplina. El tiempo de aprendizaje ha sido poco, pero lo van logrando. Y todos siempre quieren un poco más. -¿Qué objetivos deportivos tenés para el pre-equipo para este 2018? -En primer lugar, el objetivo es ir a todas las regatas. Luego, que todos los chicos logren competir en todas estas regatas a las que vayamos. Para eso es fundamental la asistencia y el compromiso en los entrenamientos. Finalmente, como equipo buscaremos ser protagonistas en todas las competencias. -¿Qué se requiere de un chico interesado en remar en el CBC? ¿Qué edades y condiciones físicas buscás? -Como entrenadores ponemos el foco en chicos y chicas de entre 13 y 14 años, de contextura física grande y de buena altura. En el remo, quizás más que en otros deportes, la altura es clave. De cualquier manera, cualquier chico o chica puede acercarse al club a comenzar a remar a partir de los 13. -¿Qué tiene el remo distinto a los demás deportes, por lo cual lo recomendarías? -Fundamentalmente, el remo les enseña a los chicos que para lograr los objetivos hay que ser responsable y sacrificarse, ya que es un deporte al que hay que dedicarle mucho tiempo de entrenamiento. El remo enseña compromiso. -¿Cuantos días a la semana entrenan tus alumnos, y cuánto tiempo? -Los chicos más avanzados, o sea, los que llevan más tiempo entrenando y ya lo hacen en botes clinker o de fibra de carbono, entrenan de lunes a viernes entre tres y cuatro horas. Se entrena en el agua tanto como en el gimnasio. Los más novicios, aquellos que recién comienzan a salir al agua, lo hacen durante dos horas. -¿Cuales son los puntos fuertes del remo del CBC, y qué aspectos podría mejorar? -El punto más fuerte es que del CBC salen permanentemente remeros competitivos, en todos los niveles. Siempre hay algún remero o remera del club en algún viaje con la Selección. Respecto a lo mejorable, creo que tendría que haber más unión entre el Equipo Oficial y el Pre-Equipo, ya que los chicos y chicas que yo entreno en algún momento van a pasar al Equipo (que dirige Gustavo Hereñú) y lo ideal sería que se lleven todos bien. Es algo sobre lo que estoy trabajando fuerte desde que llegué, y en lo que de a poco se va mejorando. -¿Qué prejuicios o tabúes hay respecto al remo que te gustaría negar o desmentir? -Hay muchos, pero hay uno en especial que me molesta. Particularmente, me encantaría que le quedara bien claro a todos que el remo no es solo para varones. El remo femenino crece día a día, tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, la FISA (Federación Internacional de Remo) está llevando paulatinamente al remo a una cuota obligatoria de 50 y 50 de pruebas masculinas y femeninas. En Argentina tuvimos y tenemos muchas mujeres que llegaron lejos en el remo. Incluso en el CBC. -Fuiste remera oficial del CBC en el pasado, ¿Tenés pensado regresar a las competencias? -Está respuesta es la más esperada, ¿no? (risas) Me encantaría volver a remar, es el deporte que hice desde chica, durante muchísimo tiempo. Para mi estaría buenísimo volver y competir, pero en este momento tengo la cabeza en entrenar a los chicos, y en hacerlo de la mejor forma posible.

SOBRE EL YEYE VIGGIANI. MARILÚ PEREA FUE REMERA PROMOCIONAL Y OFICIAL DEL CBC.



Remo:

Marilú Perea; "veo mucho potencial"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: