Breves Deportivas

Superliga: Fecha 21. TC: Acción en San Luis. NBA: Cayeron los Spurs.

SUPERLIGA: FECHA 21

La 21ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) comenzará mañana viernes con dos partidos: Huracán vs Banfield (19.00) y Belgrano vs Racing Club (21.15). En tanto, el sábado jugarán: Vélez Sarsfield vs Estudiantes (13.15), Newells vs Tigre (13.15), Gimnasia vs Argentinos (15.30), Unión de Santa Fe vs San Martín SJ (17.45) e Independiente vs Atlético Tucumán (20.00).

El domingo estará lo más atractivo de esta jornada, dado que el líder Boca Juniors (47 puntos) recibirá al escolta Talleres de Córdoba (41) en un partido que se disputará desde las 17.45 en La Bombonera. Además, ese mismo día se enfrentarán: Defensa y Justicia vs River Plate (11.00), Chacarita vs Arsenal (13.15), Patronato vs Rosario Central (15.30) y Lanús vs San Lorenzo (20.00).

La fecha se cerrará el lunes con dos juegos: Olimpo vs Temperley (19.00) y Godoy Cruz vs Colón (21.15).

TC: ACCIÓN EN SAN LUIS

A pesar de algunas dudas sobre la habilitación del autódromo y luego de no estar presente en 2017, el Turismo Carretera regresará este fin de semana al "Rosendo Hernández" de San Luis, donde disputará la tercera fecha de un campeonato que es dominado por el Chevrolet de Christian Ledesma.

Viernes y sábado habrá tandas de entrenamiento y clasificación, mientras que el domingo se correrán las tres series habituales y luego, a las 13.10, se largará la final.

NBA: CAYERON LOS SPURS

Llos San Antonio Spurs perdieron 116 a 106 en su visita a Washington Wizards y sumaron su segunda derrota en fila. De esta manera, el equipo de Emanuel Ginóbili (3 puntos) sigue sin poder afirmarse en un lugar de clasificación a Playoffs cuando sólo le restan por jugar siete partidos de la fase regular (está sexto en el Oeste con registro de 43-32).

En ese sentido, esta noche tendrán un partido clave frente a Oklahoma (marcha 4º con 44-31).