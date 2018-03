Es un tipo de trastorno de ansiedad en el cual usted tiene ataques repetitivos de intenso miedo de que algo malo va a ocurrir. Causas La causa se desconoce, aunque los genes pueden jugar un papel. Otros miembros de la familia pueden tener el trastorno. Sin embargo, el trastorno de pánico a menudo ocurre cuando no hay ningún antecedente familiar. El trastorno de pánico es dos veces más común en las mujeres que en los hombres. Los síntomas por lo general comienzan antes de los 25 años de edad, pero pueden ocurrir hacia los 35 años. El trastorno de pánico también se puede presentar en niños, pero no suele diagnosticarse hasta que son mayores. Síntomas Una crisis o ataque de pánico comienza de repente y con mucha frecuencia alcanza su punto máximo al cabo de 10 a 20 minutos. Algunos síntomas pueden continuar durante una hora o más. Un ataque de pánico se puede confundir con un ataque cardíaco. Una persona con trastorno de pánico a menudo vive con miedo de otro ataque y puede sentir temor de estar sola o lejos de la ayuda médica. Las personas con trastorno de pánico tienen por lo menos 4 de los siguientes síntomas durante un ataque: -Molestia o dolor torácico -Mareo o sensación de desmayo -Miedo a morir -Miedo a perder el control o de muerte inminente -Sensación de asfixia -Sentimientos de separación -Sentimientos de irrealidad -Náuseas y malestar estomacal -Entumecimiento u hormigueo en manos, pies o cara -Palpitaciones, frecuencia cardíaca rápida o latidos cardíacos fuertes -Sensación de dificultad para respirar o sofocación. -Sudoración, escalofrío o sofocos -Temblor o estremecimiento Los ataques de pánico pueden cambiar el comportamiento y desempeño en el hogar, el trabajo o la escuela. Las personas con este trastorno a menudo sienten preocupación acerca de los efectos de sus ataques de pánico. Las personas con trastorno de pánico pueden abusar del alcohol u otras drogas y se pueden sentir tristes o deprimidos. Los ataques de pánico no se pueden predecir. Al menos en las primeras etapas del trastorno, no hay ningún desencadenante que comience el ataque. El recuerdo de un ataque pasado puede provocar ataques de pánico. Pruebas y exámenes Muchas personas con trastorno de pánico acuden primero a buscar tratamiento en la sala de urgencias, porque el ataque de pánico a menudo se siente como un ataque cardíaco. El médico llevará a cabo un examen físico y una evaluación psiquiátrica. Se harán exámenes de sangre. Se deben descartar otros trastornos médicos antes de poder diagnosticar un trastorno de pánico. También se deben considerar los trastornos relacionados con el abuso de sustancias, dado que los síntomas pueden parecerse a ataques de pánico. Tratamiento El objetivo de la terapia es ayudarlo a desempeñarse bien durante la vida diaria. Una combinación de medicinas y psicoterapia funciona mejor. Ciertas medicinas, generalmente utilizadas para tratar la depresión, pueden ser útiles para este trastorno. Trabajan previniendo los síntomas o haciéndolos menos graves. Debe tomar estas medicinas todos los días. NO deje de tomarlas sin hablar con su proveedor. Las medicinas llamadas sedantes o hipnóticos también se pueden recetar. Estas medicinas solo se deben tomar bajo la dirección de un médico. Su médico le recetará una cantidad limitada de estos fármacos. No se deben usar todos los días. Se pueden tomar cuando los síntomas se vuelvan muy graves o cuando esté a punto de exponerse a algo que siempre detona los síntomas. Si le recetan sedantes, no beba alcohol mientras toma la medicina. La psicoterapia (terapia cognitiva conductual) le ayuda a entender sus comportamientos y cómo cambiarlos. dicinas para los resfriados y los estimulantes. Referencias American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. 2013.



