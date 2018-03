P U B L I C



Cambiemos, la primera minoría, quiere asegurarse el control de Presupuesto, Legislación y Obras Públicas, las tres claves. El bloque del PJ-Unidad Ciudadana pretende la presidencia en Presupuesto, pero denunció que la UV Más Campana no tiene intención de hacer valer la mayoría que tienen las bancadas disidentes y volvió a hablar de un pacto Abella-Cantlon. La conformación de las comisiones del Honorable Concejo Deliberante se ha vuelto otro campo de batalla entre oficialismo y la oposición: mientras Cambiemos pretende asegurarse gobernabilidad quedándose con Presupuesto, Legislación y Obras Públicas, el PJ-Unidad Ciudadana salió a denunciar otra vez el supuesto pacto Abella-Cantlon, que le permitiría al Gobierno controlar todas las comisiones a pesar de que -señalan- los bloques disidentes son la mayoría del cuerpo. Que los proyectos remitidos desde el Ejecutivo tengan un rápido curso y mínimas modificaciones por las comisiones del HCD es vital para cualquier administración. "Mayoría en todas no, pero en las principales sí", parece ser el lema del oficialismo por estas horas. Carlos Cazador, su presidente, expresó en contacto con LAD que el intendente debe garantizarse el despacho a votación de sus proyectos clave para poder llevar adelante la gestión. En ese sentido, señaló que si bien a Cambiemos "no le da el número de concejales para ser mayoría, ganó las dos últimos elecciones con una diferencia importante y es la primera minoría" con nueve ediles. Y recordó que aun en los años posteriores a derrotas electorales, el ex gobierno justicialista siempre se reservó el control de las comisiones importantes. En las últimas horas, desde Cambiemos y también por parte del PJ-UC se elaboraron listas con propuestas de conformación para cada una las comisiones. Cazador confirmó que el oficialismo quiere contar con tres integrantes y las presidencias en Presupuesto, Legislación y Obras; en las otras tres -Salud, Educación y Desarrollo Humano, consideradas menores- la oposición puede en su conjunto contar con cuatro concejales y la consiguiente potestad de reservarse el despacho de proyectos. Pero el miércoles, a través de las redes sociales, el justicialismo denunció que la UV Más Campana no pretende contribuir a que la oposición haga valer sus once concejales para configurar las comisiones a su favor. Por eso, en alianza con el monobloque del Frente Renovador, propuso la participación de dos concejales de PJ-UC y el del massismo en el trio de comisiones de relevancia y quedarse con la presidencia en Presupuesto. "Nuestra posición es que debe trasladarse al funcionamiento en comisiones la representación del HCD, donde nadie tiene mayorías. En cambio, Cambiemos quiere reservarse para si una mayoría automática en las comisiones importantes y una acordada con Cantlon en las que ellos consideran menores", sostuvo la concejal Soledad Calle ante la pregunta de este medio. Consultado al respecto, Cantlon habló de "caprichos" por parte del peronismo. Dijo que Unidad Ciudadana "sacó el 27% de los votos, el FR el 10% y quieren manejar el 51% por ciento de las comisiones" de trabajo, por lo que "si quieren mayoría, deberían hablar con otros bloques". Aseveró que nadie lo llamó. "En vez de dialogar, se quejan. (De todas formas) en las comisiones no hay nada acordado, cada uno tiró su propuesta y no hay nada arreglado", afirmó. El líder vecinalista no precisó en qué comisiones la UV Más Campana quiere tener mayor injerencia. Si aclaró que su bloque es de tres concejales contra uno del Frente Renovador, por lo que su representación no debería ser igual. "Estoy de acuerdo con sacar mi presencia de algunas comisiones, pero sí quiero estar en las tres prinicipales: Obras, Legislación y Presupuesto", expresó Colella, al tanto de la postura de la UV Más Campana. Sin embargo, cuestionó que "en la lista que pasó Cambiemos", que "hizo con Cantlon", se lo deje afuera de Presupuesto y Obras para integrarlo en "Legislacion, Cultura, Salud y DDHH, que son comisiones que no tienen caudal de proyectos". "Esto demuestra que Axel sigue siendo funcional a Cambiemos, están viendo cómo entre ellos consiguen mayoría. Es una muestra más que están trabajando en conjunto", aseguró Colella. Desde que asumió su nueva composición en diciembre de 2017, el HCD vino trabajando de forma plenaria sus proyectos. El diseño de las nuevas comisiones deberá votarse en la primera sesión ordinaria del cuerpo, programada para el próximo jueves 5 de abril. Antes, el martes, el intendente abrirá el período de funcionamiento normal del Deliberativo. Tal vez lo haga confiado en que seguirá teniendo su control.

DURANTE EL VERANO, EL CONCEJO TRATÓ PROYECTOS ESPECIALES EN COMISIÓN PLENARIA. EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, QUE SERÍA EL JUEVES 5 DE ABRIL, DEBERÍAN QUEDAR DEFINIDAS LAS COMISIONES INTERNAS.





DESDE DICIEMBRE PASADO, CON LA ASUNCIÓN DE LOS CONCEJALES ELECTOS EN 2017, EL CONCEJO DELIBERANTE TRABAJÓ EN REUNIONES PLENARIAS.



HCD:

La discusión por las comisiones toma temperatura

Oficialismo y oposición vuelven a chocar previo a su conformación

