Tras Semana Santa, combo de aumentos

Gas, GNC, transporte y peajes ya están confirmados. Podría haber también suba en los combustibles. La confirmación del nuevo aumento en las tarifas del gas anunciado por el Ministerio de Energía en vísperas del inicio de Semana Santa se suma al incremento de los peajes de las autopistas porteñas y el ajuste en el precio del boleto de colectivos y trenes. Pero además no se descarta otro aumento en los precios de los combustibles. Se espera también que las tarifas de luz, gas y el transporte vuelvan a sufrir correcciones en 2018, aunque recién en la segunda mitad del año. A continuación, un detalle de cada rubro: GAS Desde el domingo se pondrá en marcha una nueva ronda de aumentos en las tarifas del gas para todo el país, en línea con el plan del Gobierno para reducir los subsidios públicos a los consumidores y recomponer la ecuación económica de las compañías que prestan el servicio, tras años de congelamiento en sus ingresos. De acuerdo a lo expresado por el ministro Juan José Aranguren, los aumentos representarán un ajuste promedio en la factura para usuarios residenciales del 32% a nivel nacional, con máximos de hasta 40%. El incremento se suma al de 45% que aplicó el Gobierno en diciembre del año pasado. - Menor consumo (categorías R1 a R23): suba promedio de 40%. - Consumo medio (R31 a R33): incrementos de 32%. - Mayor consumo (R34): suba de 28%. El precio oficial de la garrafa de gas aumentará 16,7%, por lo que el tubo de 10 kilos valdrá $216. COLECTIVOS Desde este fin de semana, viajar en colectivo será un 11,7% más caro: el boleto pasará de $8,50 a $9,50. TRENES El boleto más caro de las líneas de trenes Sarmiento, Mitre y San Martín pasará de $8 a $9, lo que representa un 12% de aumento para los pasajeros. Según lo que explicó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en el momento de presentar la "Red Sube", ambos medios de transporte volverán a tener un incremento en junio. PEAJES Comenzó a regir un nuevo cuadro tarifario en las autopistas porteñas administradas por AUSA. Contempla un incremento promedio del 13,4% y el mantenimiento de las tarifas diferenciales según el horario. De esta forma, los livianos pagarán $45 en las Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno en horario no pico y $63 en horario pico, mientras que en la Autopista Illia el importe a abonar será de $19 en horario no pico y $28 en horario pico. Por último, en el ingreso/egreso de Alberti se cobrará $14 en horario no pico y $18 en horario pico. SUBTES El subte por el momento no subirá, pero a futuro se realizará una audiencia con el fin de subir la tarifa. El aumento implicaría llevar el pasaje a $11 desde el primero de abril, ajuste que sería de un 46,6% del boleto que ahora cuesta $7,50. A su vez, a partir de junio, el viaje eventual llegaría a $12,50, un 66,6% más que el pasaje actual. GNC El valor del GNC aumentará en torno al 15% a partir de este domingo, estimó el vicepresidente de la Cámara de Expendedores de este combustible, Pedro González. De esta manera, el metro cúbico de GNC se elevaría desde casi 12 pesos (valor promedio según el ENARGAS) a 14 pesos, aunque en Ciudad de Buenos Aires el impacto sería menor debido a que allí el gas vehicular se comercializa bastante más bajo que en el resto del país. González indicó que el ajuste es consecuencia del aumento de tarifas anunciado por el gobierno, al que se le adicionaron el incremento de la electricidad que no había sido aun trasladado y la incidencia del costo salarial. COMBUSTIBLES El titular de la Cámara de Empresario de los Combustibles, Raúl Castellanos, sostuvo el jueves en diálogo con Radio La Red que no está confirmado un aumento en los precios "pero hay muchas chances", debido a que desde que se desreguló el mercado los precios de venta subieron un 25% mientras que los costos de producción se incrementaron un 40%. Por otro lado, las principales petroleras admitieron que los nuevos valores de los biocombustibles (el Gobierno fijó nuevos precios provisorios del bioetanol para marzo y abril, con incrementos que varían entre el 11 y el 18%) suman mayor presión a las naftas. El precio de los biocombustibles es la única referencia de costo regulada que incide en el precio final del litro de nafta o de gasoil, y al que las petroleras suman el precio internacional del barril de petróleo del tipo Brent, la evolución del tipo de cambio y el incremento inflacionario que afecta sus procesos de producción.



