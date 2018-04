La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 31/mar/2018 La cocina de la abuela Berta

Hoy es sábado, pero esta receta es para después de Semana Santa, que siempre se come un poquito de más, y viene bien para aportar fibras al sistema digestivo. El LUNES 2 De Abril es un día muy duro y triste de nuestra historia. No debemos olvidarnos de nuestros hermanos: los que volvieron y los que no. Y seguir trabajando para recuperar nuestras Malvinas. Felices Pascuas para todos. INGREDIENTES: - 5 Puerros (la parte blanca) - 200 grs. Zanahoria - 300 grs. Coliflor - 200 grs. Chauchas - 200 grs. Espinacas - 1 ramita de Apio, - 150 grs. Salsa de Tomate - 4 Huevos enteros - 4 Yemas - 1/2 litro crema sin batir - Sal y Pimienta blanca molida PREPARACIÓN Cocinar las espinacas durante 5 minutos y escurrirlas bien. Cocinar la Coliflor durante 10 minutos .con poco agua. Cortar el resto de la verdura en Juliana y cocinar durante 20 minutos. Las cocciones se hacen en agua salada hirviendo. Batir muy bien los huevos junto con la crema y la sal, ya que debe quedar bien integrado el batido. Mezclarlo con el tomate .y escurrir bien la verdura cocida. Enmantecar el molde. Colocar en el molde una capa del batido, luego una capa de verduras, otra de líquido, otra de verduras, así hasta terminar. Tapar el molde con papel de aluminio y cocinar a Baño María en horno caliente durante 1 hora. Según cada horno probar si esta cocido. Este budín puede realizarse con las verduras de la estación y la cantidad que uno desee, teniendo en cuenta la cocción para que no se deshagan y que el batido sea bien aireado para que al retirarlo del horno quede firme. Darlo vuelta en el momento de servir. Puede utilizarse una budinera de aluminio, de vidrio, un molde tipo budín inglés. Se puede comer frío o caliente, y acompañarlo con una cerveza fresca y postres que quedaron del domingo. ¿En tu casa no quedan cosas dulces?



