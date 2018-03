José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Cada vez es más evidente que el gobierno de Cambiemos, esto es el Pro más el radicalismo, enfrenta problemas económicos que no puede resolver y que ponen en riesgo la sustentabilidad del modelo neoliberal, tal como ha sucedido en nuestro pasado. Se suponía que el desequilibrio en el frente externo que hasta ahora ha sido cubierto por el preocupante endeudamiento público sería solucionado por la lluvia de inversiones que no llegaron, ¿habrá sido pronosticada por el servicio meteorológico?, y por un gran crecimiento de la exportaciones, sobre todo del sector agrícola ya que volveríamos a ser el granero del mundo. Como esto no sucedió y es muy difícil que suceda, la deuda externa ha llegado a un monto tal que debemos pedir prestado para pagar los vencimientos de esa deuda. Esto no sólo aumenta la vulnerabilidad de la economía nacional sino que genera crecientes intereses que engrosa el déficit fiscal y obliga a un ajuste permanente que siempre recae en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Debemos tener en cuenta que la entrada de dólares especulativos que fueron a parar a la ya famosa bicicleta financiera, aliviaron en alguna medida la situación pero ya se sabe que en cualquier momento levantan vuelo en busca de mayores ganancias o de una mayor seguridad. En su intento de mejorar la situación de las cuentas públicas y como persiste en cobrarles menos a quienes tienen capacidad de pago, ha decidido disminuir la cantidad de dinero destinado a la educación pública, entre otros, disminuyendo en términos reales el sueldo de los docentes, cerrando escuelas y no invirtiendo lo suficiente en infraestructura. Es curiosa la manera que tiene el gobierno de defender a la escuela pública, más aún cuando su política económica obliga a buena parte de la clase media a "caer en la educación pública" como ellos dicen. Ante este panorama muy preocupante por sus consecuencias futuras, el gobierno ve que el blindaje mediático comienza a mostrar algunas grietas, por ahora muy pequeñas y se ha embarcado en la tarea de galvanizarlas imponiendo como en el pasado la "obediencia debida", haciendo saber que su inobservancia tiene consecuencias dolorosas para quién no la cumpla. Lo sucedido con la periodista María O´Donnell, columnista del diario La Nación, a la que nadie en su sano juicio puede acusar de kirchnerista, resulta un caso paradigmático. Su programa "Ronda de editores" fue eyectado de la pantalla del canal público por haber manifestado su disconformidad con la prisión preventiva de exfuncionarios del anterior gobierno, privaciones de la libertad que son abiertamente inconstitucionales tal como lo están determinando estamentos superiores del poder judicial. ¿Cómo es eso de "Un canal, todas las voces"? A esto hay que sumar los ataques en las redes sociales a Reynaldo Sietecase y Edi Zunino. El mensaje llegó a los muchos voceros que se la dan de independientes y que cada día son mucho más incondicionales. Este alineamiento incondicional resulta vital para el gobierno habida cuenta de la constante salida a la luz de actos de corrupción de sus funcionarios que se suman a la larga lista de los ya conocidos. Es en este sentido que debe entenderse la reciente cena en la quinta de Olivos donde Mauricio Macri y señora juntaron a las principales figuras de la televisión. Esto también se conoce como alineación de la tropa propia. Lo que resulta evidente es que le temen a la gente movilizada, ¿Por qué será?

Opinión:

Obediencia debida

Por José Abel Perdomo

