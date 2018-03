Todas las semanas hay mucho para decir del gobierno nacional y el provincial, algunas cosas se repiten. En principio quiero referirme al conflicto docente en la provincia de Buenos Aires, tres semanas del inicio de clases y la oferta salarial sigue siendo la misma, no se mueve un centavo, los paros del 6 y el 7 no le afectaron en lo más mínimo. Las tapas de Clarín y La Nación no dijeron absolutamente nada acerca de la movilización frente a la casa de gobierno de la Provincia de Buenos Aires, tampoco Página/12, el único diario que dice algo, en un pequeño recuadro, es el diario El Día de La Plata, es decir, el conflicto docente invisibilizado, lo cual se debe (en parte) a que lxs chicxs están en las aulas. Mientras tanto la inflación no se frena, se esperan aumentos en el gas, los peajes; según las últimos números la canasta básica de alimento aumentó en febrero 3,3 % y ya lleva acumulado un 5%, es decir la inflación no estará por debajo del 24% a fin de año. El endeudamiento continúa y el déficit fiscal no se detiene, frenaron la suba del dólar utilizando las reservas. Dice David Cufré en Página/12 que la Banca Morgan "califica a los países en tres categorías: mercados desarrollados, emergentes o de frontera", ¿Saben en cuál de las tres está la Argentina? Lograr una mejor imagen requiere del gobierno demostrar que puede seguir bajando el gasto público… En este sentido, continúan los despidos, ahora más o menos encubiertos, con el ropaje de retiros voluntarios, en las provincias también se debe achicar el gasto de acuerdo con la Ley de reforma fiscal. En Buenos Aires, la gobernadora buscó recortar en educación: cerrando bachilleratos de adultos, escuelas de islas, cesanteando docentes, si bien algunas de esas medidas no se implementaron del todo, gracias a la movilización de docentes y familias, de todas formas los recortes van por otro lado, por ejemplo, algo que no se menciona es el cierre de los programas de Políticas Socio-educativas (Centros de Actividades Infantiles y Juveniles). Todo esto sólo es posible por la intervención de los medios de comunicación, sin embargo, hay pequeños indicios de cómo la verdad aflora siempre, la justicia ya no puede mantener las mentiras de causas armadas. Es lógico esperar la contraofensiva del gobierno contra los jueces desobedientes. Clarín no podrá mentir mucho tiempo más, el crecimiento no es invisible: el crecimiento, simplemente no existe. Por eso, es absolutamente necesario lograr, cuanto antes, la unidad de todo el campo popular que seamos capaces de frenar, desde los distintos frentes, en cada fábrica, en cada barrio, en cada movilización, el genocidio silencioso que despliega el gobierno. Es posible, claro que lo es. Carlos Aguirre / Giganates de la Patria Grande

Opinión:

El país inviable

Por Carlos Aguirre

