NOTICIA RELACIONADA: Villa Dálmine:

Diego Lis; "Estamos acomodando las cosas" Cristian González, Marcos Rivadero y Federico Jourdan ingresarían en el once inicial para el compromiso en Mar del Plata. El plantel de Villa Dálmine está ajustando sus últimos detalles para el partido que disputará el lunes como visitante frente a Aldosivi de Mar del Plata por la 21ª fecha del Nacional B. La delegación partirá mañana rumbo a "La Feliz" y de acuerdo a los ensayos realizados en estas últimas horas por Felipe De la Riva, el DT piensa en hasta tres cambios para enfrentar al Tiburón. Una de las modificaciones estaría nuevamente en la zaga central. Y ya fue, de alguna manera, adelantada por el entrenador en sus declaraciones tras la derrota frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. Por entonces, explicó que a Nicolás Cherro todavía le falta para estar al cien por ciento y que la presentación frente a Aldosivi reviste otras características a las que ofreció el juego con el elenco mendocino. Por eso, esta semana probó con Cristian González (quien todavía no debutó en el Violeta) como primer marcador central para formar dupla con Juan Celaya. Los otros dos cambios serían en el mediocampo. Uno obligado, por la expulsión de Ramiro López. Y el otro sería táctico, aunque todavía no está claro si impactará o no en el esquema. Es que De la Riva piensa ubicar desde el arranque a Marcos Rivadero y Federico Jourdan, por lo que la duda está en quién sale además de López: si lo hace Nicolás Sánchez o Pablo Burzio. En caso de salir el enganche, el esquema será un 4-4-2 bien marcado, con Jourdan, Gonzalo Papa, Marcos Rivadero y Renso Pérez en la línea media; y con Burzio y Jorge Córdoba como delanteros. En tanto, si el delantero cordobés es el relegado, la formación de mitad de cancha hacia adelante sería similar a la que el DT presentó ante Ferro Carril Oeste en la primera parte, probablemente con Jourdan abierto sobre la izquierda y con Rivadero y Sánchez jugando cerca suyo. El partido entre Aldosivi y Villa Dálmine se disputará el lunes desde las 21.05 horas en el estadio mundialista José María Minella, con arbitraje de Luis Álvarez y televisación de TyC Sports. Está pautado que la delegación Violeta parta mañana rumbo a "La Feliz", donde los jugadores quedarán concentrados y realizarán también un entrenamiento previo al encuentro.

¿OTRO DEBUT? EL PASADO SÁBADO, NICOLÁS CHERRO SE PUSO POR PRIMERA VEZ LA CAMISETA VIOLETA. ESTE LUNES PODRÍA SER LA OPORTUNIDAD DE CRISTIAN GONZÁLEZ.



Nacional B:

Villa Dálmine; De la Riva piensa en hasta tres cambios para visitar a Aldosivi

