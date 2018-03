Publicidad Las dirigidas por Eduardo Godoy sumaron su segunda derrota en fila en el arranque de la Cuarta División de la FEMEBAL. En su segunda presentación oficial del año, las Mayores del Campana Boat Club volvieron a caer y cosecharon su segunda derrota en fila. Esta vez perdieron 23-18 como visitantes ante Vélez Sarsfield "B" por la segunda fecha de la Cuarta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). Ante las Fortineras, las dirigidas por Eduardo Godoy no tuvieron una defensa sólida y tampoco contaron con fluidez en el ataque. Así cayeron derrotadas por 23-18 y sumaron su segunda derrota después del 24-14 ante CEDEM de Caseros en la primera fecha. Este fin de semana, no habrá fecha actividad de la FEMEBAL, por lo que el próximo compromiso de las Mayores del CBC será el 7 de abril cuando reciban a Club Burzaco, equipo que en esta segunda fecha cayó por un gol de diferencia ante CEDEM de Caseros. RESULTADOS FECHA 2: Club Burzaco 23-24 Centro Municipal de Caseros; Municipalidad de Almirante Brown 20-34 Nuestra Señora de Luján "B"; San Lorenzo 23-19 All Boys; Lamadrid 15-22 Villa Calzada; Municipalidad de Escobar 26-25 Municipalidad de Ensenada; Banfield 21-12 Villa Modelo; Vélez Sarsfield "B" 21-16 Campana Boat Club. TABLA DE POSICIONES: 1) N.S Luján B, 6 puntos; 2) Banfield, 6 puntos; 3) CEDEM, 6 puntos; 4) Villa Calzada, 5 puntos; 5) San Lorenzo, 5 puntos; 6) Municipalidad de Ensenada, 4 puntos; 7) Velez B, 4 puntos; 8) M. de Escobar, 4 puntos; 9) Munic. De Almirante Brown, 4 puntos; 10) Villa Modelo, 4 puntos; 11) Club Burzaco, 2 puntos; 12) All Boys, 2 puntos; 13) Campana Boat Club, 2 puntos; 14) Lamadrid, 2 puntos.

SEGUNDA CAÍDA. LAS CAMPANENSES PERDIERON 23-18 ANTE LAS FORTINERAS.

Handball:

Las Mayores del Boat Club no pudieron ante Vélez "B"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: