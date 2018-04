La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/abr/2018 La fragancia que perdura









VIGILIA, ACTO Y HOMENAJE Como todos los años para esta fecha, los veteranos de la ciudad esta noche realizarán una vigilia en la plaza Eduardo Costa donde, por la mañana, tendrá lugar el acto oficial que conmemora el Día de los Veteranos y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (ver nota aparte). A partir del mediodía, en la plaza del barrio Santa Florentina, tendrá lugar un festival organizado por los propios vecinos para homenajear a los veteranos de nuestra ciudad en reconocimiento por su entrega a la Patria y también en agradecimiento por haber sido los impulsores de los barrios Malvinas I, II y III, Santa Florentina, Federal y ex ASIMRA. "Ellos tenían una necesidad y presentaron un proyecto en La Plata para tener un hogar. Dieron el puntapié inicial para que se construyan viviendas y hoy, gracias a ellos, muchos de nosotros tenemos un hogar. Es nuestro homenaje", explicaron los organizadores. Habrá música en vivo, y servicio de buffet a beneficio de los chicos del barrio. El hombre detrás del héroe. Enzo Gavazzi abre su corazón y cuenta cómo era su hermano, Fausto, quien cayera en Malvinas luego de dejar fuera de combate al HMS Glasgow Pasaron ya 36 años, pero la historia cobra nueva vitalidad tras conocerse la noticia de que, por iniciativa municipal, nuestra ciudad recibirá un Pucará original, que hará las veces de monumento para recordar la memoria del piloto campanense que cayera en Malvinas el 12 de Mayo de 1982 luego de dejar fuera combate al HMS Glasgow con una maniobra magistral: acertarle un bombazo a la línea de flotación del destructor inglés a bordo de un avión diseñado en la década de 1950 y para ataque terrestre. Tras esa historia, logramos entrevistar a su hermano menor, Enzo, quien vive en el primer piso construido sobre la casa que los vio crecer, a pasos de la escuela Normal. "Pasá. Mirá: en esa cama se acostaba a mirar televisión cuando nos visitaba", dice y le brillan los ojos. "Está todo igual. Podría alquilar la casa, ¿pero para qué?". Afloran los recortes periodísticos, las fotos, los recuerdos. La primera sorpresa es que los Gavazzi se enfrentaron dos veces a los ingleses. Guido José, el padre de Fausto y Enzo, fue veterano de la segunda guerra mundial. Fue un destacado piloto de tanques Panzer, en África, al servicio del "Zorro del Desierto": el mariscal alemán Erwin Rommel. Más sorprende aún es que, finalizado el conflicto, Guido decidió dejar Italia y viajar a la Argentina escapando de una entonces perfectamente posible tercera guerra. Lo que no sabía entonces es que, como en la película "Un cuento Chino", su primogénito, Fausto, no escaparía a ese destino y al mismo enemigo. Pero si las coincidencias no fueran suficientes, encontramos una más: la esposa de Enzo, su cuñada Nélida, hoy es vicedirectora de la Media 3 de Campana "Capitán Fausto Gavazzi". EL CAPO DEL BARRIO Dicen que líder se nace, no se hace. Y, por los dichos de su hermano, Fausto lo fue desde pequeño. "Era carismático por naturaleza. Toda la barra giraba a su alrededor. Y hacía todo bien. Bolitas, fútbol, bicicleta, natación… de chico fue siempre así. Mirá como será que hasta se lo disputaban para que empuje los carritos a rulemanes: si te empujaba Fausto, ganabas la carrera seguro". Enzo recuerda tardes y tardes felices con la barra de pibes. Y tiene que bucear en su memoria para encontrar alguna que otra macana: "No sé… tendríamos 13 ó 14 años y me dijo que me metiera adentro de la mezcladora. Yo, como lo seguía en todo, me metí. Y el tipo la encendió… empecé a girar ahí adentro, salí todo lastimado. Mi papá lo quería matar. Otra vez se había hecho la rata a Inglés, con la profesora Duff. Mi viejo no sé cómo se enteró y lo fue a buscar al puerto. Lo trajo a las patadas. Pero los dos nos recibimos. Mirá como será que, gracias a que sabía inglés, participó activamente en la actualización de los A4B: vinieron los norteamericanos y le adaptaron asientos ejectores. También repotenciaron el motor. En todo eso anduvo también". Antes de terminar la secundaria, donde recibió el emblemático "Bastón de Mando" al mejor compañero, Fausto ya tenía definido ingresar a la Escuela de Aviación Militar de Córdoba. "No recuerdo bien cómo fue, qué le dio por eso. Pero hacía tiempo ya que entrenaba con la bicicleta. Y muchas veces se iba hasta el aeroclub de Zárate. Así se fue apasionando con los aviones. Mi vieja no quería saber nada que se fuera tan lejos y menos que fuera piloto militar. Pero ahí fue. No sin sacrificio. Hasta vendió su bicicleta para ayudar, y volvía a las reparaciones de Dalmine para juntar unos pesos mientras se recibía. Ya recibido, volvía a Campana cuando podía. Y varias veces se anunció con un vuelo rasante sobre la ciudad. "Cuando le tocaba ir al Palomar, se desviaba en Campana y le apuntaba al tanque de agua que está frente a la Normal. Ahí todo el barrio sabía que era Fausto y la casa era una fiesta. Incluso venían madres de la colectividad con sus hijas, lo querían enganchar. Imagináte en esos años: fachero, aviador… se le tiraban de palomita. Pero él no quería saber nada. Se hacía el tonto, se iba para el fondo, saltaba el tapial y se iba a hacer tiempo a lo de algún amigo". El "Tano", así le decían en la barra, dejó una viuda y dos hijas. Una no llegó a conocerla. Pero vive en el recuerdo de su hermano menor y compinche de aventuras. "Pasan los años y todavía no me recupero. Yo no sé cómo explicarte quién era mi hermano. Una vuelta, éramos pibes, y me dijo: "La vida es como una flor delicada. Hoy viva flor, mañana marchita. ¿Cómo hacer para que la fragancia perdure?".

Enzo recuerda tardes y tardes felices con la barra de pibes. EL ÚLTIMO VUELO "Estamos al límite de nuestras posibilidades (…) el 45 % de los destructores y fragatas está a capacidad cero (…) Todos están cayéndose a pedazos (…) Los pilotos argentinos son muy valientes: aparecen al ras del agua. Jamás nos imaginamos eso" (Parte del almirante John Foster, Royal Navy. Mayo de 1982) El 12 de Mayo de 1982, dos escuadrillas de aviones Sky Hawk A4B de la Fuerza Aérea Argentina, despegaron desde Río Gallegos con la misión de detener el constante bombardeo naval al que era sometido Puerto Darwin. La misión, a la que también iban a integrarse una escuadrilla de aviones Mirage M-5 Dagger que por problemas técnicos tuvieron que regresar sin combatir, tenía dos objetivos: la Fragata "Brillant" y el Destructor "Glasgow". La primera escuadrilla de 4 aviones hace el primer intento de ataque. Dos son derribados, un tercer SkyHawk se estrella al intentar regresar, y sólo uno vuelve al continente. La segunda cuadrilla ataca con tres aviones al "Brillant", mientras que Fausto Gavazzi busca hacer blanco en el "Glasgow". Con gran pericia, su bomba no explota pero atraviesa la línea de flotación del Destructor inglés y lo deja fuera de combate. Perseguido por fuego enemigo, al intentar regresar al continente, Gavazzi atraviesa literalmente la línea de defensa antiaérea argentina apostada en las cercanías de Darwin, y es derribado por fuego propio, a muy baja altura. No tuvo siquiera la posibilidad de eyectarse. Según los registros, sus últimas palabras a la torre de control mientras iba en busca de su objetivo fueron: "Antes caer que sufrir el deshonor. Sólo quiero encontrarme con el usurpador inglés y darle su merecido".



