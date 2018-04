Ayer, con dos partidos, comenzó a disputarse esta nueva jornada del Nacional B. En Adrogué, Brown y Deportivo Riestra igualaron 1-1, mientras que en Caballito, Ferro Carril Oeste superó 4-1 a Los Andes.

Hoy domingo se jugarán siete encuentros: Agropecuario vs Nueva Chicago; All Boys vs Sarmiento (J); Guillermo Brown (PM) vs Estudiantes (SL); Flandria vs Santamarina; Juventud Unida (G) vs San Martín (T); Mitre (SdE) vs Quilmes; e Independiente Rivadavia vs Gimnasia (J).

Mañana lunes: Aldosivi vs Villa Dálmine e Instituto vs Almagro. Y el martes: Dep. Morón vs Boca Unidos.