La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/abr/2018 Primera D:

Puerto Nuevo visita hoy a Liniers









COMENZÓ LA FECHA El viernes se puso en marcha esta 25ª jornada de la Primera D con el triunfo 3-1 de Centro Español sobre Central Ballester, que sigue en franca caída después de haber comenzado el año peleando la primera posición con Victoriano Arenas. En tanto, ayer Lamadrid le ganó 3-0 a Lugano y de esa manera llegó a los 48 puntos y quedó a cuatro del líder Victoriano Arenas (52). La fecha continuará hoy con cuatro partidos, porque además de Liniers vs Puerto Nuevo también jugarán: Victoriano Arenas vs Argentino de Merlo; Juventud Unida vs Muñiz y Atlas vs Claypole. Mañana lunes se cerrará con dos encuentros: Argentino (R) vs Deportivo Paraguayo y Real Pilar vs Yupanqui.

Desde las 15.30, el Auriazul intentará cortar su racha de cuatro derrotas en fila. En busca de un resultado que le permita cambiar su racha negativa, Puerto Nuevo se presentará esta tarde como visitante frente a Liniers, en un partido correspondiente a la fecha 25 de la Primera D que comenzará a las 15.30 horas en General Villegas y que contará con el arbitraje de Edgardo Zamora. El Auriazul acumula cuatro derrotas consecutivas y se ha alejado de la lucha por ingresar al Reducido. Pero todavía tiene chances y para ello intentará dejar todo en estas seis fechas que le quedan por delante. El primer compromiso de esta serie no será sencillo, porque Liniers no sólo es un rival que siempre le ha resultado complicado al Portuario (apenas tres victorias en 33 enfrentamientos; ninguna como visitante), sino que además está en una racha totalmente opuesta a la del equipo de nuestra ciudad: ha ganado sus últimos cuatro encuentros sin siquiera recibir goles (3-0 a Claypole; 3-0 a Central Ballester; 2-0 a Yupanqui; y 1-0 a Deportivo Paraguayo) y de esa manera se metió en la discusión por la segunda posición del campeonato. En cuanto a la alineación que presentará el Auriazul esta tarde, el DT Hugo Medina, que en adelante hará dupla técnica con Carlos "Jetín" Pereyra (ver aparte), no podrá contar con el capitán Rodrigo Ponce De León, quien recibió tres fechas de suspensión por su expulsión ante Juventud Unida. Por ello, en el arco estará Esteban Montesano. En la defensa retornará Antoni Rodríguez Ibalo, quien jugará como lateral derecho, mientras que Ezequiel Ramón continuará como marcador de punta izquierdo a pesar que Sergio Robles se recuperó de su lesión. En tanto, la dupla central estará conformada por Raúl Colombo y Joaquín Montiel. Después, de mitad de cancha hacia adelante, no habría grandes novedades. Kevin Redondo y Eliseo Aguirre trabajarán en la contención en el centro del campo; Franco Colliard y Nicolás Rodríguez harán las bandas; Pablo Sosa será el enganche; y Orlando Sosa, la referencia ofensiva. En limpio, el once inicial del Portuario será: Montesano; Rodríguez Ibalo, Colombo, Montiel, Ramón; Colliard, Redondo, Aguirre, Rodríguez; Pablo y Orlando Sosa. "JETIN" SE SUMÓ AL CUERPO TÉCNICO Carlos "Jetín" Pereyra se incorporó en los últimos días al cuerpo técnico de Puerto Nuevo. El cordobés, de gran campaña como jugador en Villa Dálmine (174 PJ), es director técnico recibido y ya cuenta con importante experiencia en ese sentido: ha acompañado a Walter Nicolás Otta en el Violeta y también ha sido ayudante de campo de Mario Grana en Deportivo Morón. De esta manera, el cuerpo técnico Portuario está integrado ahora por Hugo Medina (DT), Carlos Pereyra (DT), Ignacio Gómez (AC), Gastón De Armas (PF) y Facundo López Costilla (EA). Mientras que el coordinador del fútbol Auriazul es Norberto Silvero. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 34. En 33 partidos, Puerto Nuevo ganó 3 veces y Liniers obtuvo 21 victorias. Igualaron en 9 ocasiones. El Auriazul marcó 23 goles, mientras que Liniers convirtió 67. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 17 partidos, Puerto Nuevo ganó 3 (14 goles) y Liniers venció en 8 oportunidades (33 goles). Empataron 6 juegos. COMO LOCAL LINIERS. Jugaron 16 veces: Liniers ganó 13 (34 goles) y Puerto no ganó (9 goles). Igualaron 3 encuentros. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El 6 de noviembre de 2017, por la 10ª fecha, empataron 1-1. Germán Águila marcó para el Auriazul y William Giménez para el equipo visitante. Partido jugado en cancha de Villa Dálmine. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: El lunes 4 de abril de 2017, por la 20ª fecha de la Primera D 2016/17, Liniers se impuso 1-0 con gol de Santiago Szerdi. Arbitraje de Santiago Jorge Mitre. APOSTILLAS: 20 partidos sin ganarle a Liniers lleva el elenco Portuario, con 11 derrotas y 9 empates (no se contabiliza el triunfo 1 a 0 de 2016, que fue resuelto por el Tribunal de Apelaciones de AFA luego que el partido terminase 0 a 0 en la cancha). Como local, 10 juegos sin victorias, con 6 empates y 4 derrotas. Y como visitante, no ganó en 16 presentaciones y acumula seis derrotas consecutivas. El último triunfo de Puerto Nuevo ante Liniers se remonta al sábado 21 de septiembre de 1991, por la 15ª fecha de la Primera D 1991/92: fue por 2 a 1 con goles de Mauricio Oviedo y Fabián Gamboa (Diego Fernández el descuento para Liniers). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ENCUENTRO VISITANTE DE 1984 El domingo 15 de Julio, por la 17º fecha de la Primera D, Liniers venció 2-0 a Puerto Nuevo. LINIERS (2): Maciel; Carbone, Peralta, Trebbia y Ayoroa; Aballay, Boquete y Acosta (Mazzeo); Spinotti (Ryzy), Ojeda y Márquez. DT: Macrini. PUERTO NUEVO (0): Carlos Pérez; Rodríguez, Barrios, Tolosa y Lombardo; Banegas (Coronel), A. Pérez y Cazador; Rubén Stella, Canale y Verón. DT: Navazotti. GOLES: PT 26m Peralta (L). ST 31m Spinotti (L). CANCHA: General Lamadrid. ARBITRO: José Alecci.

Primera D:

Puerto Nuevo visita hoy a Liniers

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: