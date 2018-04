Publicidad Los dos remeros del Campana Boat Club fueron confirmados como titulares para la máxima cita del remo sudamericano. La regata será en Curaumá, del 20 al 22 de abril. Continúan las buenas noticias para el remo local. Y continúan también las experiencias internacionales para Felipe Modarelli y Joel Romero, remeros del Campana Boat Club. Felipe Modarelli fue campeón australiano en la prueba de cuatro remos largos sin timonel, junto a Agustín Scenna de Mar del Plata, Tomás Herrera de Mendoza, y Marco Pagnanelli de Tigre. Pero quizás lo más importante fue haber ganado la competencia "intra-selección" al derrotar en dos sin (y en dos oportunidades) al par nacional que, a priori, era considerado como "bote A" por el Cuerpo Técnico. El dos sin timonel de Felipe y Marco Pagnanelli, como broche de oro, se subió al podio en Australia y se quedó con la medalla de bronce. Estos resultados, que no desentonan en absoluto con los que ha estado obteniendo en los últimos tiempos, han llevado a Felipe Modarelli a ser elegido por segundo año consecutivo como miembro titular de la Selección Argentina de Remo Junior para un Campeonato Sudamericano. Por el momento, está confirmado que será parte del cuatro sin y del ocho junior. Aún resta la confirmación respecto al dos sin. Joel Romero, por su parte, fue sometido a una serie de evaluaciones los días miércoles 28 y jueves 29 en Tigre. Romero, junto a los mejores remeros Sub 23 del país, fueron testeados en single y en doble par de remos cortos. Sobre una distancia de 1.250 metros, Romero (triple campeón argentino, medallista sudamericano, finalista en la última Royal Canadian HenleyRegatta en single, y representante mundialista en 2016) compartió bote con Federico Pacheco (Club de Regatas Rosario) primero, con Martín García (Club Náutico Zárate) segundo, y finalmente con Francisco Schoo (Buenos Aires Rowing Club). El campanense ganó sus regatas con Pacheco y con García, y quedó tercero con Schoo. El promedio de los tiempos de los remeros evaluados ubicó a Federico Pacheco como el de mejor rendimiento, y segundo a Romero. Estos dos atletas representarán a Argentina en doble par de remos cortos Sub 23 peso completo en el próximo Sudamericano. El single, en cuya evaluación Romero quedó segundo sobre los seis remeros evaluados en doble par, quedó para el zarateño Lautaro Barrios. Y el dos sin Sub 23, para los zara-teños Barrios y Franco Calvo. Este será el cuarto año consecutivo con remeros del Campana Boat Club en Campeonatos Sudamericanos. Además, todos obtuvieron medallas: - María Kury fue segunda en single junior en 2015 en Encarnación, Paraguay - Enzo Noguera y Joel Romero fueron terceros en cuádruple junior en Valparaiso, Chile, en 2016. - Felipe Modarelli fue segundo en cuatro remos largos sin timonel en Brasilia, Brasil, en 2017



CON EL BODY CELESTE Y BLANCO OTRA VEZ. FELIPE MODARELLI (FOTO) Y JOEL ROMERO VOLVERÁN A REPRESENTAR A LA SELECCIÓN NACIONAL. ESTA VEZ, EN EL PRÓXIMO SUDAMERICANO EN CHILE.





Remo:

Felipe Modarelli y Joel Romero representarán a Argentina en el Sudamericano de Chile

