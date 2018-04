La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/abr/2018 Sobre las Comisiones y los Pactos

Por Axel Cantlon







Ya es gracioso escuchar a algunos concejales tratando de convertirnos a nosotros en los responsables de su incapacidad. Cuando la cosa no sale como ellos esperan, culpan a nosotros de un pacto. Algunos dicen que somos funcionales a Cambiemos, pero en realidad su meta es hacernos retroceder a la UV Más Campana en la representación de las comisiones para cederlos a la alianza Unidad Ciudadana y Frente Renovador. Esta alianza de Soledad Calle y Colella que quiere pasarnos por encima a la UV MÁS CAMPANA, es la misma que entregó los mayores contribuyentes en 2016 y 2017 para que Cambiemos pueda aumentar todas las tasas. Ellos antes de acusar a alguien deberían explicar porque no anotaron a todos sus mayores contribuyentes y dejaron que el oficialismo complete la lista de mayores contribuyentes, y de esa manera, el oficialismo pueda alcanzar la mayoría necesaria para aumentar los impuestos. En estos días estuve escuchando la ridiculez que nosotros no queremos hacer valer la mayoría de las bancadas disidentes o de la oposición. La realidad es que la mayoría disidente se dejó de hacer valer cuando Unidad Ciudadana y el FR fueron corriendo a arreglar votarse a si mismos y repartirse con Cambiemos el cargo de Ghione y Barrios en el HCD y otras migajas para neutralizar nuestro valor y peso en el HCD en esa importante sesión. Lamentablemente, la mayoría de los bloques disidentes no se reclama sólo cuando me conviene y cuando no me conviene no la uso. Nosotros desde ese momento ya sabemos qué hay bloques de la oposición que si no te necesitan ni te llaman. No hay ideología; hay conveniencia. Con esos nosotros sabemos cómo movernos. No hace dos días que estamos en política. Vuelvo a repetir, es ridículo escuchar qué quieren hacer valer una mayoría disidente. Unidad Ciudadana y el FR (que no metió un concejal en 2017) quieren hacer valer sus posiciones y nunca pretendieron hacer escuchar las nuestras; con lo cual su intención sólo es someternos a sus posturas políticas. La prueba está en que nunca nos pidieron opinión sobre ninguna propuesta desde que volví a estar en el HCD. No quieren generar una nueva mayoría; quieren manejar la mayoría y que nadie les discuta nada. Creo que están locos si piensan que voy a dejar perder representación a nuestro partido vecinal a favor de un concejal que en las últimas elecciones no metió ni un concejal. Cualquier propuesta sobre las comisiones debe tener la representación proporcional de cada bloque y eso es lo que vamos a defender; le guste a quien le guste y caiga quien caiga. Nosotros peleamos por lo nuestro porque no le debemos nada a ningun partido ni bloque. Para Unidad Cuidadana y FR, nosotros debemos tener los mismos miembros de comisión que FR; y la realidad es que FR es un solo concejal y en la última elección no metió ningún concejal. Nosotros somos una representación vecinal que no es parte de la grieta y que vamos a hacer valer nuestra representación que es 2 veces más Grande que el FR porque tenemos 3 concejales y es casi la mitad de Unidad Ciudadana que tiene 7. Los que me acusan de un acuerdo con Cambiemos son los mismos que me quieren perjudicar en la integración de las comisiones y quieren cederle a concejales que en la última elección no pudieron meter ni un concejal. Si quieren hacernos creer que eso -es decir dejarnos a la UV MAS CAMPANA con menos representación en las comisiones- es respetar las nuevas mayorías se están pasando de listos. A los concejales de la oposición les digo, cuando quieran hablar en serio de política, mejor me llaman en lugar de salir a hacer denuncias por los medios y las redes que ya se parecen a Carrio. Se la pasan denunciando a los demás, pero no se miran el ombligo nunca para detectar sus grotescos fallidos.



Sobre las Comisiones y los Pactos

Por Axel Cantlon

