Via Crucis Interparroquial 2018: "Tu rostro buscaré, Señor"

Una gran cantidad de fieles recorrió las calles de nuestra ciudad para acompañar el camino de Jesús hacia el Calvario. Los jóvenes de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen estuvieron a cargo de la representación de las estaciones. Como es tradición desde hace ya tantos años, el Viernes Santo se realizó el Via Crucis por las calles de nuestra ciudad, para rezar y acompañar el camino de Jesús hacia el Calvario. La procesión inició su recorrido a las 21.00 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, donde el Padre Giovanni Guarino fue el encargado de dar la bienvenida a todos los fieles presentes. La particularidad de este año, en el marco de la cercana realización del 2º Encuentro Nacional de Jóvenes y de la realización del Sínodo de los Obispos sobre el tema "Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, fue la total elaboración del evento por parte de los jóvenes: como desde hace algunos años, fueron los de la Parroquia del Carmen quienes han organizado la representación de las distintas estaciones. Pero también el lema y las reflexiones fueron pensadas y redactadas por jóvenes de las distintas parroquias de nuestra ciudad, que se reunieron previamente. En consonancia con el lema, en cada estación, presentaban un rostro sufriente de nuestra actualidad. Por lo tanto, al final del Via Crucis hemos podido conocer cuáles son las 14 realidades que más les preocupan y les duelen: corrupción, bullyng, drogadicción, niños explotados, indiferencia, ancianos y enfermos, presos, acoso a la mujer, desempleo, pobreza, violencia, cada uno de nuestros rostros, aborto y desesperanza. Se destaca la participación estelar del joven Ezequiel Posdeley quien representó a Jesús vestido completamente de negro y lucía en su remera la palabra de cada rostro sufriente. El mensaje a la feligresía era claro: en esas personas que sufren, se debe tener la capacidad de descubrir el rostro del mismo Jesús. El Via Crucis culminó en la Plaza Eduardo Costa en donde acontecieron las escenas de la crucifixión y muerte de Jesús, que conmovieron a todos los presentes. Para finalizar el Señor Obispo, Monseñor Pedro María Laxague, destacó la tarea realizada por los jóvenes e instó a todos los presentes a evitar condenar, enfrentar o juzgar a cada uno de esos rostros que fueron presentados a lo largo de todo el recorrido. "Deben ser destinatarios de nuestra comprensión, nuestra cercanía y nuestro compromiso para poder modificar esas realidades", señaló el Obispo. Desde la organización destacan y agradecen la colaboración de la empresa "Don Gaitán", en la persona de la Señora Daniela Ferremi, que generosamente concedió una vez más el camión sobre el cual se realizó la representación; y de la Municipalidad de Campana que ha colaborado con audio, iluminación y con la organización del tránsito.



Via Crucis Interparroquial 2018: "Tu rostro buscaré, Señor"

