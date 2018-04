Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del domingo, 01/abr/2018. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del domingo, 01/abr/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: Las Manos de Filippi en Campana Via Crucis Interparroquial 2018: ”Tu rostro buscaré, Señor” Disfrutar el viaje:

Sebastián Franco, "en constante estado de alerta"

Por Santiago Tomás Mengual

Comunicación y encuentro, la sublimación de la ansiedad y la confianza en el fruto del trabajo. Sebastián Franco hoy se define en constante estado de alerta reflexiva. Hablar con él es como pasearse por una biblioteca, los temas se conectan y disparan a otros rumbos, pero siempre referenciando un mismo eje: las artes plásticas. En su amplio taller abundan los cuadros y los atriles. Y las paredes están todas garabateadas: bosquejos que sirvieron para enseñar alguna técnica, pistas a sus alumnos. También abundan los muebles viejos y objetos de todo tipo, hasta un cráneo humano, que intuimos potenciales modelos para futuras composiciones o ejercicios. Sebastián Franco (44) habla pausado y profundo, como si hubiese nacido en el Uruguay, país donde vivió varios años antes de regresar a Campana. Tal vez por eso mismo, previo a comenzar la charla, calienta la pava y prepara el mate con un gesto típico de la otra orilla: termo bajo el brazo. "Me nutro de otras artes: del cine, de la música, de la poesía, incluso de la filosofía. Consumo más esas cosas que exposiciones", me cuenta y lo atestigua a lo largo de la entrevista. Sebastián cita tanto músicos como poetas o filósofos con soltura, y no es una pose. "Me doy cuenta que vivo en constante estado de alerta. Antes viajaba a estudiar con maestros pero llega un momento en la vida de uno donde comienza a nutrirse de cosas que conciernen a lo humano", reflexiona. ACTO DE RESISTENCIA Define al arte como una interioridad exteriorizada, un lenguaje que intenta expresar lo que la palabra no puede. Y para poder hacerlo, hay que conocer el lenguaje: "Composición, estructura, color, línea, volumen…Son herramientas para mostrar cosas que tienen que ver con vos, por eso el arte surge primero para uno. Lo ideal es que luego, como consecuencia del trabajo venga una repercusión externa. Pero siempre comienza de una necesidad de entender, externalizar un sentimiento sobre la realidad. Creo firmemente que hay que estudiar a fondo el lenguaje al que uno se dedica como acto de resistencia. Me paree que tenemos que tener la rebeldía de parecer anacrónicos y dedicarle mucho tiempo aunque hoy las cosas sean instantáneas, efímeras", dice de un tirón mientras ceba otro mate. Inmersos en una vorágine en la que con un solo "clic" podemos tener acceso a prácticamente un infinito de posibilidades, puede resultar difícil sentarse a focalizar en una actividad como el dibujo que, indudablemente, conlleva horas de práctica y concentración: "Hoy tenemos mucha oferta de cosas, pero todo es nada. Creo en la obra situada, que produce desde un espacio tiempo determinado", sentencia. FICHA AL PROCESO Viajes de estudio por Europa, título de Dibujo y Escultura en la Escuela Nacional de Arte Prilidiano Pueyrredón, licenciatura en artes audiovisuales de la IUNA y estudios con maestros como Juan Maffi y Aurelio Macchi forman parte del currículo de Sebastián. Después de años de exigencia y metodicidad, encara de otra forma su pasión: "Hay días que lográs algo que se acerca a lo que buscás, pero muchos que no y que te impulsan a seguir trabajando. Hay que poner la ficha más en el proceso que en el resultado. Si no, vas a caer siempre en la frustración. Poner el valor en el acto y disfrutar más el viaje: me costó mucho darme cuenta de eso", confiesa y comparte la lección aprendida con los años: "Uno sale de la formación y espera de sí mismo lograr algo bueno y choca contra la misma pared, siempre. Es un largo camino de búsqueda personal donde uno va alcanzando pequeños logros. Me costó muchísimo divertirme… cientos de cuadernos rayados. Ahora siento placer al dibujar. Me sirvió trabajar, analizar, leer y encontrar maestros que te decían: Si no te divertís con esto; no tiene sentido. Eso para mi fue revelador". CELEBRAR LA BÚSQUEDA Señala a la docencia como su principal valor, donde hoy invierte la mayoría de su tiempo. Prefiere incentivar a sus alumnos a equivocarse y sobre todo, gozar el momento creativo: "Una clase es un encuentro entre personas, sensibilidades, vivencias. Es clave el diálogo entre profesor y alumno, aprendo con ellos. Las cosas con trabajo salen. Aurelio Machi siempre nos decía: -está todo por hacer muchachos. Es verdad que hay mucho hecho, pero tienen todo para seguir haciendo. Es la hora de ustedes-. Te pasaba una responsabilidad, pero también te alentaba a seguir. Te daba ese empujón que también es parte de la docencia". Sebastián recalca la importancia que tiene el arte: "Para muchos es muy importante venir al taller, lo esperan. El lazo que forman con los otros alumnos, poder dedicarle tiempo a su trabajo y compartir con personas que tienen sus mismos intereses los transforma. Tengo alumnos que me han dicho que empezar a pintar les salvó la vida, y no era una metáfora. Gente que evitó suicidarse gracias a encontrar la pintura. Hay historias fuertes", asegura. El taller que dirige desde hace 9 años, también tiene un espacio reservado a los niños, y los nuevos lenguajes como la animación 3D y la ilustración digital se hacen lugar: "Estamos muy convencidos de la importancia que tiene el arte en las personas. Nos enfocamos en el proceso creativo, lo que demanda sí o sí un tiempo. No es algo inmediato. Bajar la ansiedad, llegar a un resultado pero yendo paso a paso. Tenemos en claro que no nos interesa concebir el arte como algo decorativo: buscamos incentivar la búsqueda". Encasillar lo que nos genera el arte en los límites de la razón puede tener sabor a poco para el maestro: "A mí me interesa la pintura que ataca directamente el sistema nervioso, como decía Bacon. El arte es un ámbito de misterio y eso lo hace a su vez interesante. Uno trata a través de él de hacerse entender con el mundo. Hay una lógica de la sensación, como decía Deleuze. El acto de pintar te lo resumo: es instaurar un caos, una especie de catástrofe en la tela o papel. Perderse en ese diagrama para restaurar un orden tiempo. ¿Para qué? Para recuperar la figura". TERRITORIO DE ARTISTAS Como jefe de área en artes visuales de la Escuela de Arte Ricardo Carpani, Sebastián también tiene una visión privilegiada en lo que concierne a la cultura de la ciudad: "Campana me parece un territorio con mucho potencial que tendría que ser acompañado por algunas decisiones políticas. Me lo hace ver gente de afuera. La cantidad de músicos que hay en la ciudad es impresionante. En la Escuela de Arte cada año ingresan 100 nuevos estudiantes que quieren formarse en ese campo. Pasa lo mismo con la pintura. Hay un semillero y un interés por el arte importante. Por lo menos ahora tenemos un edificio, el cual costó 20 años conseguir. Pero se necesitan talleres, aulas especializadas, una biblioteca. Todavía falta mucho", declara y afirma estar tan convencido de que la cultura es una prioridad que todavía no entiende como se sigue discutiendo sobre eso. "No hay coherencia entre el discurso y el acto en la política", se lamenta. Es que para Sebastián el arte es una necesidad inherente al hombre tanto como la palabra: "Todos los nenes dibujan y saben exactamente lo que están haciendo. Si no le dan el espacio, dibujan las paredes, pero lo hacen. Después se lo sacan en la escuela cuando les empiezan a decir si lo que hacen está bien o mal. El sistema no cuida que conserven ese lenguaje. Ya en la primaria dejan de bailar, jugar, dibujar. Los sientan en un banco y no se pueden mover. Hay que proteger eso", señala Sebastián y nos dice, y nos quedamos pensando en aquel papel rosa, enmarcado, que vimos años atrás colgado en la Fundación PROA. Louise Borgeois escribió de puño y letra: "Art is a guaranty of sanity" (El arte es una garantía de sanidad). Será cuestión de no olvidar bailar, jugar, dibujar hasta en las paredes, como los niños. Darse espacio.

APRENDIZAJE. "Me costó muchísimo divertirme… cientos de cuadernos rayados", confiesa Sebastián Franco.





BUSQUEDA. “A mí me interesa la pintura que ataca directamente el sistema nervioso", señala el artista plástico.



Disfrutar el viaje:

Sebastián Franco, "en constante estado de alerta"

