Señales y Tendencias

En la semana que pasó el INDEC publicó una serie de indicadores, bastantes optimistas en general, que dan un marco sobre las condiciones de vida de la población a fines de 2017 y perspectivas de crecimiento en el primer bimestre del año. También se conocieron precisiones en las estimaciones de la campaña agrícola 2017/2018, fuertemente golpeada por la sequía, y nuevos aumentos en los "precios regulados" a partir de abril; estos factores generarán presión por el lado de las variables monetarias (inflación y tipo de cambio) pese a que el crecimiento muestre señales de recuperación. A continuación un breve resumen que intenta trazar tendencias en medio de la sopa de números. -No se registraron variaciones significativas en la tasa de desempleo, el empleo aumentó motorizado por el sector informal. En el último trimestre de 2017 la tasa de desempleo fue del 7,2% de la población en edad de trabajar, se redujo solo 0,4 puntos porcentuales en relación a igual período del año anterior según datos del INDEC. En tanto el empleo total aumentó, pero empujado principalmente por el trabajo en negro y el cuentapropismo. La informalidad laboral representó el 34,2% del personal asalariado a nivel nacional. En el Gran Buenos Aires la tasa de desempleo fue del 8,4% a fines de 2017 y prácticamente no mostró variaciones respecto de 2016, la informalidad alcanzó al 33,9% de los asalariados el último año. -El INDEC reflejó una fuerte reducción de la pobreza el año pasado, se ubicó en el menor nivel desde 2003. El dato fue presentado con gran optimismo por el presidente Mauricio Macri y los ministros de Desarrollo Social y de Trabajo desde la quinta de Olivos. El porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza fue del 25,7% de la población de 31 partidos urbanos en el segundo semestre de 2017 versus un 30,3% en igual período de 2016. La disminución de dicho porcentaje, que representa que 2,7 millones de personas dejaron de ser pobres en un año, fue ampliamente cuestionada por opositores al gobierno y tomó por sorpresa a varios especialistas que evaluaron la cifra como "coyuntural" y esperan que suba durante 2018. En el Gran Buenos Aires el porcentaje de personas pobres fue 25,5% en la segunda mitad del año pasado y 29,6% en el segundo semestre de 2016. -Considerando los últimos datos de INDEC para el primer bimestre de 2018, los adultos responsables de una familia tipo (2 adultos y 2 niños) deberían percibir $8.600 cada uno para no ser pobres (es decir, poder adquirir la Canasta Básica Total -CBT- que incluye alimentos, tarifas de servicios públicos e indumentaria) en tanto para evitar caer en la indigencia deberían percibir no menos de $3.400 cada uno (y así poder adquirir la Canasta Básica Alimenticia). Esos valores son importantes a la hora de negociar el incremento del Salario Mínimo Vital y Móvil. En tanto al contrastar con la inflación en el primer bimestre, desafortunadamente se observa que el costo de la CBT subió más que el índice general de precios (27,8% anual versus 25,2%). La inflación suele golpear más a los sectores de menores recursos y esos datos lo confirman. -Más allá de los indicadores socioeconómicos, la actividad económica consolida una tendencia de crecimiento a una tasa del 3% anual. Para algunos funcionarios habría llegado a fines de 2017 el mentado "segundo semestre de 2016" y se muestran contentos con un crecimiento a tasas no-chinas (es decir, en discrepancia con el 9% anual de los primeros años del kirchnerismo). Según publicó el INDEC el PBI argentino creció 2,9% en 2017 comparado con igual período del año anterior, interrumpiendo la tendencia a la caída experimentada durante 2016 (-1,9% anual). -Asimismo el organismo publicó la información del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) correspondiente a enero de 2018 (un indicador que suele interpretarse como un anticipo del PIB) y registró un incremento 4,1% respecto a igual mes de 2017, impulsado principalmente por la construcción y la industria automotriz. Desde algunos espacios del gobierno reconocieron estar cómodos con un crecimiento económico en torno al 3% anual en 2018 y los años posteriores y un plazo hasta 2020 para lograr bajar la inflación a un dígito. -La producción industrial también acumuló un crecimiento del 3,9% anual en el primer bimestre de 2018, según datos del INDEC referentes al Estimados Mensual Industrial (EMI). El desempeño del sector automotriz, pujante en los alrededores de nuestra localidad, sobresalió entre las demás ramas de la industria y anotó un crecimiento del 27,4% anual en el primer bimestre de la mano de una recuperación de las ventas hacia Brasil (que explican el 80% del total de exportaciones del sector y mueven el grueso de la producción doméstica). Las industrias metalmecánicas y siderúrgicas también tuvieron una dinámica favorable (la producción creció 7,1% y 22,2% anual en el bimestre respectivamente). Por el contrario se mantuvo el rojo en el rubro textil (-6,1% anual). -El sector agropecuario enfrenta la peor sequía de los últimos 50 años, lo cual enflaquecerá la entrada de dólares al país y perjudicará el crecimiento. De acuerdo al Ministerio de Hacienda de la Nación la expansión del PIB en 2018 podría achicarse 1 punto porcentual como consecuencia de la menor producción agropecuaria. Es la peor sequía en años debido a su duración (4 meses y medio: desde fines de noviembre y podría extenderse hasta abril -la cosecha gruesa dura 6 meses-) y expansión (el 65% de la denominada "zona núcleo" recibió lluvias en cantidades que no superaron el estándar de 30 milímetros). Los principales cultivos de Argentina (soja, maíz y trigo) alcanzarían una producción de 90 millones de toneladas versus los 114 millones de la campaña 2016/2017 según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario. Gustavo Grobocopatel, CEO líder en la producción y comercialización de oleaginosas y cereales, por su parte sostuvo en declaraciones radiales que estima una pérdida de USD 5.000 millones en las exportaciones agropecuarias este año; una cifra nada desdeñable considerando pues equivale casi al 10% de las exportaciones argentinas totales. Esa menor cantidad de divisas presionará sobre la tendencia del tipo de cambio. -El aumento del tipo de cambio y de los "precios regulados" empujarán la inflación en marzo y abril. A partir de abril regirán nuevos aumentos en las tarifas de gas (del 42% en el consumo residencial que tendrá un fuerto impacto dado que llegan los meses de frío y está prevista otra suba en octubre -y aumentos del agua en mayo y electricidad en agosto-, también aumentó el precio de la garrafa hasta $216 el tubo de 10 kilos); en el precio del GNC (del 15% que llevará el precio del metro cúbico de $12 a $14), en los peajes porteños (en torno al 13,4% manteniendo diferencias por franjas horarias) y en el transporte metropolitano (del 12% en colectivos y trenes, en tanto el recurso de amparo presentado por los legisladores porteños del FIT postergó la suba de subtes hasta una audiencia el 19 de abril, otro ajuste podría darse en junio que lleve el boleto a $12,5). Recordemos que en el primer bimestre la suba de precios fue del 25,2% anual de modo que se espera una aceleración de la tendencia al menos durante la primera mitad del año. Mara Pedrazzoli / Mg en Economía









Señales y Tendencias

