Conferencia de Giorgio Bongiovanni en Arezzo, Italia, marzo 2018. La canonización de 2 papas en el 2014

"Tenemos que estar atentos y tener discernimiento. Los papas en su vida pueden declarar santos a quienes ellos quieran, pero nosotros tenemos que tener discernimiento sobre lo que ellos eligen. El cardenal Bellarmino por ejemplo fue declarado santo, en cambio era un sanguinario, pero Padre Pio fue canonizado justamente ya que ha sido de seguro un instrumento extraordinario del Cielo. Algunos papas han sido santos, pero la mayor parte eran corruptos y criminales. El Papa Juan XXIII fue un santo, entonces este santo es bueno, así como lo era Pablo VI, pero son una minoría. Alejandro VI se dice que mató a un hombre con sus manos, ¿entonces era digno de ser papa? Lo que Jesús me ha dicho es que cuando vuelva el primer lugar que visitará será el Vaticano para hacer limpieza, lo mismo que hizo en el templo cuando echó a los mercaderes con cuerdas y bastones. Ahora podemos discernir que Jesús volverá de la misma forma, con las armas adecuadas para echar a los criminales de hoy del templo y de todo el planeta."

La estigmatización en Fátima y el encuentro con Jesús

"Quisiera contar una de las experiencias que he tenido, porque en realidad he tenido varias. Una vez Jesús vino a mi casa, apareció como un rayo de luz por el techo del comedor, lo mismo que hizo cuando entró en el cenáculo de los apóstoles atravesando la pared sin abrir la puerta. Se manifestó con una túnica de color granate, gastada, pero no sucia, era más o menos 1,80 de alto y tenía perfume de rosas. Tenía los estigmas en las manos y se fue a sentar a la mesa de la cocina. Era de noche y mi familia estaba en la cama. Yo le propuse de comer el pan y él me dijo "sí, pero antes tenemos que comer el pan de la vida". Después me dijo lo que tenía que hacer por él, es decir, anunciar su próximo retorno en el mundo y que no vendrá a perdonar, sino a juzgar nuestras obras. Si fueran positivas, nos acogerá en el reino, si en cambio fueran negativas, nos castigará. No volverá con la misericordia, pidiendo al Padre que nos perdone, nos dará lo que merecemos según nuestras acciones. Jesús nos perdona si nos arrepentimos y cambiamos forma de vida, si recompensamos el mal que hacemos. Pero si nos ocupamos sólo de nosotros, somos egoístas, hacemos injusticias, etc. no nos admitirá en el reino de los cielos. En cambio nos admitirá si hacemos el bien, si protegemos a los justos, avalamos la justicia, etc. Yo le he preguntado porque me ha elegido a mí, y él me ha dicho que lo ha hecho porque no hay hombres que tengan el coraje de decir la verdad como yo, de decir lo que han visto. Yo no soy un santo, un beato, no soy perfecto, tengo muchos pecados, pero no tengo miedo de nadie, tengo el valor de hacer lo que me pide. Me siento un poco como Juan el Bautista y Giordano Bruno al mismo tiempo."

La experiencia de contacto y el mensaje de los Extraterrestres

"He tenido la experiencia de encontrarme con hombres de otros mundos. Fui iniciado por el famoso contactista siciliano Eugenio Siragusa, así que, cuando me encontré con ellos, ya estaba un poco preparado, de hecho me dijeron cosas que ya me había enseñado mi padre espiritual. A través de sus mensajes he aprendido que Cristo es también su Dios, que el Sol no es como pensamos nosotros, que la Tierra está poblada en el interior y en la superficie, que no existe sólo un paraíso abstracto, sino miles de millones de mundos que viven en paz, prácticamente en el paraíso con respecto de nosotros, que los mundos redimidos (que han aceptado a Cristo) han superado la velocidad de la luz que les permite viajar por donde quieran y tienen programado un contacto en masa con nosotros a condición de que cedamos las armas, incluidas las atómicas, para dar una señal de que podemos ser pacíficos y miles de cosas más. Si nos oponemos a una elección de vida pacífica y en armonía con el Creado, un día tendrán que destruir a toda la humanidad prepotente, como hicieron hace 12.000 años cuando provocaron tsunamis para destruir la humanidad que se había degenerado. Entonces estos seres obran por cuenta del Espíritu Santo y por Él entrarán en acción sin reservas si el Altísimo les ordenará que hagan limpieza e instituyan finalmente el reino de Dios en la Tierra."

