La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/abr/2018 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Feliz Pascua"

Por Luís Rodas









Como cada año este domingo recordamos una vez más, la Muerte y Resurrección de Cristo. Pero ¿Nos dejará algo esta vez? ¿O solo seguiremos como una costumbre más, por tradición, o algo así? Se llenan las iglesias (algunos aprovecharon la fecha para pasear) pero ante los acontecimientos vemos varios tipos de creyentes... Los que miraron la cruz, los enemigos, los que crucificaron a Jesús, los sacerdotes judíos, el pueblo que miraba, y representan a las multitudes de hoy. Los amigos, sus discípulos, las mujeres, el centurión romano, miedo y duda, lagrimas, y señales... Los que eternamente se han quedado mirando la cruz, el sepulcro, ¿que vieron? el sudario, los lienzos, donde una vez estuvo Cristo, ¡muerto! Se conforman con el sudario y lo confunden con el Señor, el suplicio con la víctima, estos representan la religión vacía. Los que miran la verdad de Dios, su maravilloso plan, en bien del ser humano, por medio del sacrificio y salvación en Cristo. Los que miraron con fe. Vieron la cruz, el sepulcro vacío, el cielo, el aposento alto, el Pentecostés.... Son los pasos rumbo a la victoria en sus vidas.... El Pentecostés dio vida a los discípulos. Disipó sus dudas, la oscuridad del corazón. Vieron la verdad de las promesas de Jesús de su paso por la muerte y la resurrección. Los que pusieron su vista en lo alto, en busca de inspiración y triunfo. Son los que hoy viven la vida cristiana en triunfo; los que miraron a Jesús cuando era llevado por los ángeles al cielo; y volvieron al lugar de reunión llenos de fe, y esperaron la venida del Espíritu Santo, que una vez llegado, les cambió la vida por una vida obediente a Dios. A ellos les debemos el evangelio que llegó hasta hoy. La semana santa no tiene valor si no se dan los pasos para llegar a Pentecostés. ¿Según tu conocimiento de la Biblia has pasado una Pascua más? ¿qué te quedó? ¿te sirvió para meditar en lo hecho por Jesús en la cruz? No olvides: el llevó tus pecados en esa cruz tan cruel. Ese solo hecho te puede acercar a Dios, sile crees, lo aceptas, y prometes seguir sus enseñanzas. Pero queda un paso importante: El Arrepentimiento, por ignorarlo hasta ahora en tus cosas; confesarte con El, y prometer una vida distinta... Los cristianos miramos la cruz, el sepulcro, la tumba vacía, como un gran triunfo de Cristo sobre la obra de Satanás en el hombre y el mundo. (1ra Corintios 1:18) Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Creemos en el cielo ganado por Cristo. ¡Que el recuerdo de la cruz te acerque a Dios para tu salvación eterna! (Hebreos 12:1-2) Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Feliz Pascua"

Por Luís Rodas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: