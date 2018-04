La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/abr/2018 Rincón Tuerca







PROCAR: La categoría está encarando durante este fin de semana otra carrera del campeonato en el autódromo capitalino con sus dos clases donde desde las 10 hs arranca con su espectáculo. IDEA: Trabajando en el tema de los presupuestos anda Pablo Savastano de cara a continuar con la Clase Tres de Alma donde con el Fiat Uno viene participando y la idea es realizar todo el calendario. DECIDIR: Darío Arco el destacado piloto de motocross con su equipo privado ya decidió hacer la presente temporada con los servicios de Carlos Debesa que ya demostraron que juntos han realizado excelentes campañas. GRANJA: El ex piloto Mariano Giozzi se tomó muy enserio esta cuestión de realizar la chacra propia donde en el campo además de sus ya reconocidos caballos ahora incorpora la avicultura donde tiene gallinas ponedoras y también a la reproducción de pollitos que cria y cuida con mucho cariño. Cuentan que junto a su china Griselda van armando la granja deseada. FORMULA 07: La categoría llega al autódromo capitalino con sus dos clases durante este fin de semana para llevar adelante otra fecha del certámen. Desde las 9 hs arrancan con su show automovilístico. REUNIONES: Luego de varias reuniones realiza entre los dirigentes y protagonistas de la categoría de karting no sumó nada positivo y cuesta entender que no logran ponerse de acuerdo y van en desmero de poder arrancar el campeonato. SUMARSE: Siguen firmes los trabajos en el taller de Juan Sbarra donde hay dos pilotos mas para sumarse a la estructura en los próximos días. Uno para el Turismo Pista y el otro para la Categoría Alma. SUEÑO: Juan Carlos Muñoz está muy entusiasmado de regresar a la Alta Competencia donde viene participando en la clase promocional de la categoría Alma y lo que muchos no saben es que el popular "Juancho" sigue con el sueño de poder correr en algún momento en un Fiat Uno en la Clase Dos. Dice que es una asignatura pendiente. TURISMO CARRETERA: La máxima encara otra fecha del campeonato en la provincia de San Luis este finde semana donde televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". FOTO: La foto en el Facebook muestra el karting con el cual cuenta Adrián Chiorazzo para participar en la categoría del centro donde piensa sumarse en algún momento ante las ganas de volver a correr. Cuando baje algunos kilitos comenzará a definir su futuro como piloto. ENCONTRAR: En el equipo compuesto por familiares y amigos Maximiliano Civitarese va tratando de encontrar los recursos para estar en la segunda del año en la Clase Dos de Alma con el Fiat Uno que arman en la vecina ciudad de Zárate. HORARIOS: Quienes tienen a su cargo las picadas de San Pedro cambiaron los horarios de su espectáculo donde dejan la noche para correr los domingos a partir del mediodía ante el cambio de las cuestiones climáticas. TC 2000: En el autódromo de Concepción del Uruguay llega la categoría este fin de semana donde lleva adelante otra competencia del campeonato. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". PANCHO: Días atrás en el Taller de la calle Sívori en lo de Franco Rodriguez tienen un pequeño cachorrito salchicha que se desliza por el lugar donde llegó "Titi" Rodriguez que casi lo pisa y todo terminaba en una desgracia donde el can se iba a convertir en un pancho a consumir. CONDICIONES: Una vez más Fabian Martinelli puso de manifiesto sus condiciones de saber cocinar cuando esa noche de la nada disco por medio se mandó una cena suculenta que dejó perplejo a los cuatro comenzales que disfrutaron la velada. Dicen que ya lo invitaron del programa "Cocineros Argentinos". Lo tenían al corsario!! MOTO: Leonardo Dominguez debe tener su moto casi lista para el próximo fin de semana para arrancar el campeonato de Enduro donde la categoría eligió la ciudad de Saladillo para la apertura del campeonato. TC PISTA: Por otra carrera del campeonato de la categoría visita el autódromo de San Luis este fin de semana donde televisa desde las 11 hs a través del programa "Carreras Argentinas" por la TV Pública. FIRME: A paso firme se trabaja en el Taller de Gastón Fernandez para llegar a la próxima fecha de los chasis del TC Regional donde la llegada de Enrique Balzano al equipo sirvió para adelantar mas aún los trabajos en el auto. CONCRETAR: Si bien se mencionó que la carrera del Rally Federal en Campana ya tiene fecha en el calendario de la categoría aún faltan concretar algunos temas que pasa por las cuestiones económicas y contar con los presupuestos que demanda este tipo de emprendimientos. AUSENTE: Se esperaba en el arranque del campeonato de la categoría Kart Plus la presencia de Adriano Zarantonello y el Tano finalmente estuvo ausente cuando sus amigos habían decidido acompañarlo y verlo en pista una vez mas. TURISMO PISTA: La categoría visita este fin de semana el autódromo de Concepción del Uruguay para llevar adelante otra carrera del campeonato con sus tres clases y su caudal de autos. Desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa "Carburando". RELACIÓN: No todo está claro que pasó entre el campeón de karting con su motorista luego de la primera carrera donde la relación quedó muy tensa y no está definido si continuarán juntos esta temporada a pesar de haber ganado la competencia. VICTORIA: La que obtuvo en la clase potenciada de la categoría Kart Plus Juan Carlos Suarez con la atención del karting por parte de Orion donde está segundo en el campeonato lo que tiene motivado al "pájaro". RESPONSABLE: En nota televisiva el cordobés Pablo Copetti declaró ser el único responsable de la rotura de su cuatriciclo en el último Dakar que lo llevó a tener que abandonar tras el trabajo realizado por el equipo de Carlos Debesa a quien le agradeció por lo profesional que son a la hora de trabajar. FORMULA CINCO: En el autódromo capitalino la categoría llega para realizar una fecha de su calendario donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. ABIERTO: El circuito "El Salvaje" de Motocross está abierto todos los días para quienes deseen ir a probar de cara a la primera del año de la categoría MX del Norte que comienzan en abril en este escenario. CONTENTO: Así se muestra el armador Rubén Alfonso con sus pilotos que en karting vienen realizando una buena performance y con posibilidades de pelear los presentes campeonatos. El reconocido "Ancho" le tiene fe a sus jóvenes pilotos. TENDENCIA: Andrés Romero sigue acrecentando su comercio en Zárate donde los accesorios y repuestos para motonetas y motos de colección de todos los tiempos marcan una tendencia interesante para quienes consumen estos productos de todas las marcas siempre en Félix Pagola 731 en la vecina ciudad mencionada. COPA BORA: La monomarca visita el autódromo de San Luis para realizar otra carrera del campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". FECHA: Los dirigentes que tienen a su cargo los destinos del TC Bonaerense ya confirmaron su segunda fecha del campeonato en el autódromo de Dolores en el fin de semana del 14 y 15 de abril para todas sus clases con un parque que crece carrera tras carrera. DISFRUTAR Con el asesoramiento de papá Pablo los hermanos Sfredo continúan disfrutando de correr en karting dentro de los contenidos de la categoría Kart Plus donde tienen la sana intención de hacer todo el año. DETERIORO: Lamentablemente el circuito de karting en Baradero presenta un deterioro muy preocupante donde se hace casi imposible poder llevar alguna categoría para realizar fechas para el campeonato y poder recuperarlo lleva una inversión importante para volver a tener carreras ante la no intención de los encargados de ponerlo en condiciones. DEFINIR: Pasan los días y Marito Martinez no define su futuro deportivo para sumarse a la alta competencia en el mundo del karting o con un chasis en el regional otra de sus ambiciones. INFORMARSE: Visitando el autódromo platense estuvo Andres Rivero que hablando con los dirigentes de la categoría Sport 1050 pudo informarse de como se debe preparar desde lo económico para ser de la partida dado que posee un auto en su taller y por el momento no esta dado para arrancar. PROVOCAR: Aunque cuesta creerlo cuando se pensaba que Gonzalo Conti iba a comenzar a correr en la categoría Alma el motor no se terminó en forma y tiempo lo que provocó que se ausentara a esta competencia y aún no está definido donde se terminará participando. AMIGO: La intención de Gabriel De Lucca es sumarse a la categoría Rotax Bs As. y el representante de Zárate anda definiendo esta situación mientras sigue corriendo en la categoría P.A.K.O. con su amigo Sergio Capecce en la atención de su máquina.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: