NOTICIA RELACIONADA: Primera D:

Puerto Nuevo visita hoy a Liniers

ENCUENTRO Nº 34. En 33 partidos, Puerto Nuevo ganó 3 veces y Liniers obtuvo 21 victorias. Igualaron en 9 ocasiones. El Auriazul marcó 23 goles, mientras que Liniers convirtió 67. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 17 partidos, Puerto Nuevo ganó 3 (14 goles) y Liniers venció en 8 oportunidades (33 goles). Empataron 6 juegos. COMO LOCAL LINIERS. Jugaron 16 veces: Liniers ganó 13 (34 goles) y Puerto no ganó (9 goles). Igualaron 3 encuentros. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El 6 de noviembre de 2017, por la 10ª fecha, empataron 1-1. Germán Águila marcó para el Auriazul y William Giménez para el equipo visitante. Partido jugado en cancha de Villa Dálmine. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: El lunes 4 de abril de 2017, por la 20ª fecha de la Primera D 2016/17, Liniers se impuso 1-0 con gol de Santiago Szerdi. Arbitraje de Santiago Jorge Mitre. APOSTILLAS: 20 partidos sin ganarle a Liniers lleva el elenco Portuario, con 11 derrotas y 9 empates (no se contabiliza el triunfo 1 a 0 de 2016, que fue resuelto por el Tribunal de Apelaciones de AFA luego que el partido terminase 0 a 0 en la cancha). Como local, 10 juegos sin victorias, con 6 empates y 4 derrotas. Y como visitante, no ganó en 16 presentaciones y acumula seis derrotas consecutivas. El último triunfo de Puerto Nuevo ante Liniers se remonta al sábado 21 de septiembre de 1991, por la 15ª fecha de la Primera D 1991/92: fue por 2 a 1 con goles de Mauricio Oviedo y Fabián Gamboa (Diego Fernández el descuento para Liniers). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ENCUENTRO VISITANTE DE 1984 El domingo 15 de Julio, por la 17º fecha de la Primera D, Liniers venció 2-0 a Puerto Nuevo. LINIERS (2): Maciel; Carbone, Peralta, Trebbia y Ayoroa; Aballay, Boquete y Acosta (Mazzeo); Spinotti (Ryzy), Ojeda y Márquez. DT: Macrini. PUERTO NUEVO (0): Carlos Pérez; Rodríguez, Barrios, Tolosa y Lombardo; Banegas (Coronel), A. Pérez y Cazador; Rubén Stella, Canale y Verón. DT: Navazotti. GOLES: PT 26m Peralta (L). ST 31m Spinotti (L). CANCHA: General Lamadrid. ARBITRO: José Alecci.

El Historial:

Puerto Nuevo Vs. Liniers

Por Gustavo Belsué

