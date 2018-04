La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/abr/2018 Breves Deportivas







Superliga: Fecha 2. Boca vs Talleres. Champions League. TC: Otra pole para Aguirre. Se define Miami. NBA: Triunfo y record. SUPERLIGA: FECHA 21 El viernes se puso en marcha esta nueva jornada de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF). Esa noche en Parque Patricios, con Nazareno Solís como titular, Huracán igualó 1-1 como local frente a Banfield. En tanto, en Córdoba, Racing y Belgrano empataron 2-2. Para La Academia volvió a convertir el campanense Leonardo Sigali (autor del 2-1 parcial), quien de esta manera acumula ya tres goles con la camiseta del elenco de Avellaneda. La acción de esta fecha 21 continuó ayer: Vélez Sarsfield se recuperó de un 0-2 e igualó 3-3 con Estudiantes (LP) en Liniers; Newells venció 2-1 como local a Tigre; Gimnasia (LP) cayó 3-1 como local ante Argentinos Juniors; y Unión igualó 1-1 ante San Martín (SJ) en Santa Fe. En tanto, al cierre de esta edición, Independiente recibía a Atlético Tucumán en Avellaneda. BOCA VS TALLERES Esta tarde se disputará el partido más atractivo de esta 21ª fecha de la SAF: el líder Boca Juniors (47 puntos) recibirá a su escolta Talleres de Córdoba (41) desde las 17.45 en La Bombonera. Antes, también jugarán: Defensa y Justicia vs River Plate (11.00), Chacarita vs Arsenal (13.15) y Patronato vs Rosario Central (15.30). Posteriormente lo harán: Lanús vs San Lorenzo (20.00). El lunes, la fecha se cierra con dos juegos: Olimpo vs Temperley (19.00) y Godoy Cruz vs Colón (21.15). CHAMPIONS LEAGUE El martes comienzan los Cuartos de Final de la Champions League. Ese día, desde las 15.45 horas, se enfrentan: Juventus (Italia) vs Real Madrid (España) y Sevilla (España) vs Bayern Munich (Alemania). En tanto, el miércoles, en el mismo horario, se medirán: Barcelona (España) vs Roma (Italia) y Liverpool (Inglaterra) vs Manchester City (Inglaterra). Transmiten ESPN y Fox Sports. TC: OTRA POLE PARA AGUIRRE El arrecifeño Valentín Aguirre (Dodge) obtuvo su segunda "Pole" consecutiva luego de adjudicarse la clasificación de Turismo Carretera en el "Rosendo Hernández" de San Luis, escenario del tercer capítulo del campeonato. En segundo lugar quedó Juan Martín Trucco (Dodge), mientras que Jonathan Castellano (Dodge) quedó tercero. Hoy, 9 a 10:15 serán series y a las 13.10 se largará la final. Televisa la TV Pública desde las 11. SE DEFINE MIAMI El estadounidense John Isner y el alemán Alexander Zverev definirán hoy el ATP Masters 1000 de Miami. En semifinales, Isner eliminó al tandilense Juan Martín Del Potro por 6-1 y 7-6 y de esa manera le cortó una racha de 16 triunfos en fila y le impidió alcanzar el Nº 3 del ranking mundial (Delpo necesitaba ganar el torneo para ello). Por su parte, Zverev venció 7-6 y 6-2 al croata Borna Coric. En el certamen femenino, la estadounidense Sloane Stephens se consagró campeona al superar por 7-6 y 6-1 a la letona Jelena Ostapenko en la final. NBA: TRIUNFO Y RECORD En un partido clave en la lucha por la clasificación a los Playoffs, San Antonio Spurs derrotó 103 a 99 a Oklahoma City Thunder y, de esa manera, alcanzó la cuarta posición de la Conferencia Oeste. El argentino Emanuel Ginóbili anotó 10 puntos y sumó dos robos de balón, con los que llegó a los 1.389 en su carrera, convirtiéndose así en el líder histórico de San Antonio en ese apartado estadístico. Esta tarde, los Spurs tendrán un duro compromiso frente a Houston Rockets, equipo que ya se aseguró el mejor récord del Oeste (transmite ESPN desde las 16.30 horas).

