¿Por qué es domingo y me siento mal?

Está estudiado y registrado por muchas personas que el domingo nos genera sentimientos de melancolía, angustia e inquietud, sobre todo en la noche, y aquí te van algunas ideas de qué hacer al respecto.por Fabiola Cuevas ¿Por qué nos sentimos mal en domingo? Porque es el día que sales de tu rutina, de la prisa y de lo que "ya sabes que tienes que hacer". Te sientes mal por no estar haciendo algo productivo y puede llegar la culpa o reproche a ti mismo. Al salir de tu rutina, te encuentras contigo mismo, y con sentimientos que has ido aplazando o que no has atendido y eso empieza a inquietar. Es el día que en teoría es "para estar con los demás" y de ahí se aprovecha tu sentimiento de abandono o soledad para aparecer y hacerte sentir mal. Si no estás feliz con tu vida diaria, con tu trabajo, o con lo que estudias, el domingo te recuerda que al día siguiente empieza de nuevo esa rutina, y si te sientes mal por eso, es una aviso de que es momento de hacer algún cambio en tu actitud hacia tu vida, o en lo que haces diariamente. El domingo por la tarde es el momento en el que realmente no hay que hacer nada para disfrutar, si no lo logras disfrutar, date cuenta qué estás necesitando para sentirte satisfecho o completo, y cómo puedes hacerle para alcanzarlo. Si antes tenías pareja y ahora no la tienes, es muy probable que en este dia la añores más que otros, aunque no quieras regresar con esa persona, pero añoras el estar acompañado y acurrucado viendo una película y paseando con tu esquite. De igual forma si estás distansiado física o emocionalmente de tu familia, esta es la oportunidad perfecta para recordarte que te sientes solo en ese aspecto. Es el momento en el que tu cuerpo se logra relajar, por fin… y entonces empieza a mandar las señales de aviso de que estás extra estresado y que necesitas mas descanso. Entonces… ¿Qué hacer? - En cuanto te empieces a sentir mal, ubica el sentimiento que viene y dónde se siente en tu cuerpo, y obsérvalo, siéntelo y acepta que ahí esta, que existe. - Habla contigo mismo brevemente, diciéndote algo así como que "no porque te estés sintiendo mal significa que algo anda mal", simplemente acepta el sentimiento tal y como es. - Reconoce qué es lo que te está haciendo falta o en qué área de tu vida te sientes insatisfecho o solo, y dedícate a empezar a hacer cambios que mejoren esa situación. - Atrévete a estar contigo mismo aunque no tengas alguien más a tu alrededor. - Aprovecha el domingo para reconectar contigo mismo, preguntarte cómo estas, disfrutar de tu propia compañía. - Puedes decirle a quien tengas a tu lado cómo te sientes, y probablemente te sentirás acompañado y entendido en ese sentimiento. - Evita hacerlo más grande de lo que es, pero dale la importancia que tiene. No hagas de eso un drama, pero sí pregúntate por qué te sientes raro al "no hacer nada", o al estar contigo.



