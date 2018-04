MAÑANA SE CERRARÍA LA PARITARIA Luego del acto y en diálogo con la prensa, el Intendente Abella dejó entrever que mañana jueves se cerraría el acuerdo paritario con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana. "Falta muy poco para el acuerdo", señaló, al tiempo que confirmó que se tratará de un arreglo semestral. De esta manera, quedará establecido que en septiembre próximo las partes volverán a sentarse para completar el acuerdo anual. El jefe comunal informó que mañana habrá una nueva reunión entre los paritarios y no quiso hablar de números ni porcentajes hasta que no esté oficialmente cerrado el acuerdo. NOTICIA RELACIONADA: Apertura de Sesiones del HCD:

Los principales anuncios del Intendente para este año Fue durante el mensaje que brindó en el inicio del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Además anunció los primeros trabajos en la Costanera y la construcción de una escuela secundaria en el barrio Lubo, entre otras obras. La apertura del período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante es, quizás, el acto institucional de mayor importancia que se repite año tras año en nuestra ciudad. Por lo que significa para la vida democrática y porque el Intendente repasa su gestión y marca el camino para lo que vendrá. Y en ese sentido, ayer, Sebastián Abella le pidió a la oposición "trabajar en conjunto" por los vecinos. Fue hacia el final de su mensaje, cuando remarcó que 2018 no es un año electoral: "Dejemos la mezquindad política de lado. Si dos fuerzas políticas pueden resolver un problema es mejor aún. Eso es lo que quieren los vecinos de Campana y todos los habitantes de nuestro país", señaló, y luego agregó: "Saquénse los prejuicios. Sepan que pueden verme, nos podemos juntar, que podemos resolver los problemas que los vecinos tienen. Lo que hagamos en conjunto va a beneficiar a las familias de nuestra ciudad para que estén cada día mejor". Culminado el acto, sectores de la oposición pusieron en duda esa posibilidad y recordaron las discontinuadas reuniones del jefe comunal con los presidentes de los bloques que componen el Concejo Deliberante que se dieron en los primeros meses de la gestión Abella. Más allá de ello, el oficialismo buscó ayer poner al diálogo y al consenso por encima de las diferencias políticas. De hecho, antes del mensaje del Intendente, el Presidente de HCD, Sergio Roses, manifestó en su discurso que los concejales deben "asumir la responsabilidad de buscar consensos" y que "a nivel local, las coincidencias deben ser mucho mayores" que las que puedan surgir de debates nacionales. "Campana nos une y está por encima de cualquier pertenencia a cualquier partido político", aseguró Roses, quien en sus palabras coqueteó con la peronista "ancha avenida del medio" y afirmó que el Concejo Deliberante debía establecer una "hoja de ruta común, que no imponga un pensamiento único y que ensanche el abanico de temas con visión a largo plazo y en beneficio de los vecinos.". El mensaje de Roses para los concejales fue el inicio de un acto que comenzó con media hora de retraso en el Salón Blanco y que tras las palabras del Presidente del HCD y la votación que fijó las sesiones ordinarias los primeros y terceros jueves de cada mes a las 18.30, abrió el espacio para la llegada del Intendente al Salón Blanco. Así, tras los aplausos y los saludos de rigor, Abella invitó a compartir un video que, principalmente, repasaba sus dos años de gestión. De hecho, la voz en off dijo rápidamente que "en dos años se concretó lo que no se hizo en 20 años", en clara referencia a las dos décadas previas de gobiernos justicialistas. El video, de ocho minutos de duración, comenzó por las obras de asfalto y repavimentación y siguió por una amplia variedad de temas hasta llegar a la reciente inauguración del CAPS del Blondeau. Luego, Abella tomó la palabra. Rápidamente se mostró orgulloso de lo que había presentado al video y se dirigió a los funcionarios que componen su equipo de trabajo: "Es un desafío mantenerlo y mejorarlo. El año próximo quiero ver un video todavía superior a éste, que dure 16 minutos en vez de 8". Así los instó a "seguir transformando la realidad de los vecinos" trabajando con "humildad, seriedad y responsabilidad". Y después de chicanear a Soledad Calle por las anotaciones que realizaba (fue la única concejal en tomar apuntes) repasó proyectos como la ampliación de la avenida Rivadavia (próxima a iniciarse), anunció que están avanzadas las gestiones con NCA para "mover la parrilla de maniobras de trenes de carga" en la Costanera, donde se realizaría una inversión de $12 millones para empezar a transformar esa zona. "La decisión es que los vecinos puedan disfrutar de espacios libres y verdes", señaló y marcó también los trabajos asociados a ese objetivo como la puesta en valor de la avenida Rocca y el traslado de la playa de estacionamiento de la Cooperativa 6 de Julio. También reveló avances en las gestiones para que se concrete el Camino del Pie de Barranco y las mejoras en la rotonda del McDonalds y relacionó estos proyectos con el desarrollo de Axion, Petromining y Euroamérica. Otros puntos que resaltó el Intendente fueron el avance de obra de la nueva Biblioteca Municipal, la llegada del avión de Guerra de Malvinas para homenajear a los Veteranos y en especial a Fausto Gavazzi; y las tareas que encarará la flamante Secretaría de Descentralización y Servicios Públicos ("es el motor de la gestión"). Hacia el final, luego de remarcar que "tanto el gobierno nacional como el provincial siguen acompañando con fondos para que la ciudad continúe creciendo", reveló que desde el Ministerio de Transporte de Nación llegarán a Campana $40 millones para mejorar calles por las que circulan los colectivos. Así, antes de su llamado a la oposición a "trabajar en conjunto", pasó por dos temas del barrio Lubo: estableció las diferencias entre el destacamento policial instalado en esa zona y la nueva sede que se está terminando en Salmini y San Martín, en una respuesta a las críticas que había realizado en los días previos el bloque PJ-UC; y también anunció la construcción de una nueva Escuela Secundaria en el Lubo. Fue entonces que explicó que estará ubicada donde hoy se encuentra la sede de Caballería. "Fue una decisión muy compleja, porque se han vivido situaciones delicadas", expresó, recordando los hechos que sucedieron en el Jardín de Infantes vecino (NdR: en noviembre de 2016 se suspendieron las clases tras un tiroteo entre bandas antagónicas), pero remarcando su apuesta por la educación. Así, tras las palabras dirigidas a la oposición, llegó el final, con una nueva aparición del Coro Polifónico Municipal (ya había entonado el himno nacional) para marcar el cierre de un acto que se extendió durante una hora, pero cuyas repercusiones, a pesar de no ofrecer grandes polémicas, se extenderán por los próximos días.

CONCENSO. "Campana nos une y esta por encima de cualquier pertenencia a cualquier partido politico", recordó Roses a sus pares. EL RECLAMO POR EL DESALOJO EN LA COSTANERA El único reclamo visible en el Salón Blanco del Palacio Municipal durante la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante provino de las familias que habitan sectores de la Costanera y que fueron intimidas por el gobierno nacional para desalojar la zona. En el fondo del salón levantaban una bandera que decía: "Sr Intendente: no al desalojo forzado; no a la exclusión; sí a la vivienda digna". Por momentos, seguidores de Cambiemos intentaron opacar ese reclamo con sus propios pasacalles. Consultado el Intendente Abella sobre el desalojo de estas familias, explicó: "La intimación es del gobierno nacional. Nosotros pusimos nuestras secretarías a disposición para que los vecinos que viven en esa zona puedan trabajar en conjunto con el Estado nacional; y en segundo término con nosotros. Es lógico que cuando surgen acciones para crecimiento o mejora de la ciudad, en algunos lugares genera incomodidad. Nosotros vamos a tratar de resolver siempre de la mejor manera". Por su parte, Soledad Calle (PJ-UC) también se refirió a ese reclamo y cuestionó el accionar de la gestión local: "Nosotros planteamos que el desarrollo no puede pasar con la topadora por sobre la gente. Hay diez familias que viven desde hace más de 20 años en el lugar. Son sólo diez familias. En Zárate, el Intendente (Osvaldo) Cáffaro para llevar adelante su programa de desarrollo de la Costanera, tuvo que erradicar un barrio entero: la villa La Carbonilla con más de 150 familias. Y lo logró con fabricación de casas autoconstruidas por los mismo vecinos. Mientras tanto, acá no se puede resolver la situación de tan solo diez familias. Demuestra la falta de empatía de esta gestión".

