NOTICIA RELACIONADA: Apertura de Sesiones del HCD:

Abella llamó a la oposición a "trabajar en conjunto" por los vecinos Entre el video y su mensaje, el Intendente Sebastián Abella realizó ayer anuncios de una serie de obras y proyectos "para seguir cambiando Campana". A continuación, los más destacados para este año: UNA COSTANERA RENOVADA El Municipio realizará una inversión de $12 millones para empezar a transformar la Costanera. Con el objetivo –según detalló Abella- de que "los vecinos tengan un lugar de esparcimiento para disfrutar en familia". Para concretar este proyecto, se trabajará en la remoción de una parrilla de maniobras de trenes de carga. ASFALTO Y HORMIGÓN Para fin de año, el objetivo es que el 70% de la ciudad no tenga calles de tierra. Para ello, se llevarán a cabo obras de asfalto y hormigón en los barrios La Josefa, Las Acacias, Villanueva, San Jacinto y Otamendi. A la par, con el aporte del Ministerio de Transporte, se invertirán $40 millones para repavimentar y recuperar las calles por donde circula el transporte público. Otra importante obra de repavimentación se inició en la calle Antártida Argentina, donde también se realizarán trabajos que mejorarán significativamente el ingreso al parador de micros. NUEVOS EDIFICIOS ESCOLARES Se está finalizando la construcción del nuevo edificio para el jardín de infantes del barrio Los Pioneros, obra que está muy próxima a inaugurarse. Otro de los nuevos edificios estará destinado al funcionamiento de la Escuela Secundaria del barrio Lubo, que se emplazará donde actualmente funciona el destacamento de Caballería, el cual será reubicado. TRANSPORTE PÚBLICO Se trabajará, en consenso con los vecinos, en la optimización y diagramación de los recorridos y se hará una nueva licitación del servicio. Se trasladará el actual depósito de la Cooperativa local al barrio San Cayetano; en tanto que, en dicho predio se construirá la Plaza de Las Carretas. AMPLIACIÓN DE EDIFICIO El Espacio Campana Joven contará con mayor confortabilidad en sus instalaciones ya que se construirán nuevas secciones para que continúen ampliándose las ofertas educativas, recreativas y artísticas para todos los jóvenes de la ciudad. Construcción del nuevo centro educativo municipal Una obra que ya arrancó y que estará emplazado donde funcionaba el ex club Plaza Mitre, lugar en donde también funcionarán varios talleres municipales de Cultura. AMPLIACIÓN DE LA AVENIDA RIVADAVIA En los próximos días se iniciarán los trabajos de ampliación de la avenida Rivadavia desde el arco hasta la rotonda de Ruta 6, una obra que cambiará radicalmente el eje de la ciudad. INAUGURACIÓN DE OBRAS Este año, se concluirán dos obras sumamente anheladas por los vecinos. La primera de ellas, son las 104 viviendas. "Esta obra estuvo años paralizada y con un gran esfuerzo las finalizaremos para que las familias tengan la casa que se les prometió allá por el 2009", aseguró Abella. También, en los próximos meses, se completarán los trabajos en el nuevo edificio de la Biblioteca Pública Municipal con modernas instalaciones que permitirán el desarrollo de numerosas actividades educativas y culturales. Y el Municipio contará con un nuevo corralón desde el que centralizará todo el trabajo de servicios públicos. SEGURIDAD Se adquirirán 50 nuevas cámaras, superando así las 200; se inaugurará la nueva sede la policía local en Salmini y San Martín y llegará a Campana la Policía Rural que se instalará en la intersección de Rutas 9 y 4. PUESTA EN MARCHA DEL SAME En las próximas semanas se pondrá en marcha el sistema de emergencias médicas de la ciudad.

VIDEO DE LA SESION: Agregué un video a una lista de reproducción de @YouTube https://t.co/FbNTqI6OzI SESION INAUGURAL HCD 2018 — La Autentica Defensa (@LADdigital) 4 de abril de 2018 VIDEO DEL BALANCE: Balance 2017 - Proyectos 2018: https://t.co/thI0vZKeZn vía @YouTube — MunicipalidadCampana (@campanagov) 3 de abril de 2018

Apertura de Sesiones del HCD:

Los principales anuncios del Intendente para este año

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: