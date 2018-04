Fue ayer al mediodía a la altura del puente de Honda, sobre Ruta 6, mano a Luján, cuando un camión Mercedes Benz con acoplado encerró a un VW Vento que iba por la mano rápida, rompiendo parte del lateral con el paragolpe y deteniendo su marcha a 200 mts con un trozo del parante. A bordo del Vento viaja un matrimonio domiciliado en Pilar quienes por no registrar lesiones de mayor gravedad, no fueron trasladados por Bomberos. Sin embargo, pasados unos minutos, cuando el conductor del Vento ya parecía relajado y estable, se descompuso y fueron sus propios familiares quienes ya se encontraban en el lugar quienes lo llevaron hasta el Hospital Austral.

#Dato hoy 12hs, accidente en Ruta 6 altura puente Honda #Campana mano a Luján, un camión Mercedes Benz con acoplado se abrió y encerró a un VW Vento que iba por la mano rápida rompiendo parte del lateral con el paragolpe deteniendo su marcha a 200 mts con un trozo del parante pic.twitter.com/bmblAi31Bj — (@dantrila) 3 de abril de 2018 #Dato accidente auto camión puente de Honda, en el VW Vento viajaba un matrimonio domiciliado en Pilar, en principio no fueron trasladados por Bomberos, luego el conductor al enfriarse los golpes y pasar el estrés se descompuso y fue llevado al hospital Austral por familiares. pic.twitter.com/xaqAeR8ANj — (@dantrila) 3 de abril de 2018

Chocan y se descompone del susto

