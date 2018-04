P U B L I C





ALDOSIVI SE CORTÓ Con su triunfo ante Villa Dálmine del lunes, Aldosivi no sólo cortó una racha de dos derrotas consecutivas, sino que además tomó el liderazgo del campeonato con dos puntos de diferencia sobre Atlético Rafaela y San Martín de Tucumán. En cuanto a los Promedios, Quilmes no pudo escaparse de la zona roja, mientras que All Boys quedó igualado con Independiente Rivadavia en el sexto y último lugar de descenso (hoy estarían jugando un desempate). Ambos están a solo cinco puntos de distancia de Villa Dálmine, que suma la misma cantidad de unidades que Juventud Unida de Gualeguaychú, aunque con un partido menos (los entrerrianos todavía no quedaron libres). Los resultados de esta 21ª fecha del Nacional B fueron los siguientes: Brown (A) 1-1 Deportivo Riestra; Ferro Carril Oeste 4-1 Los Andes; Agropecuario 1-2 Nueva Chicago; All Boys 1-1 Sarmiento (J); Guillermo Brown (PM) 2-0 Estudiantes (SL); Flandria 1-1 Santamarina; Juventud Unida (G) 0-2 San Martín; Mitre (SdE) 1-1 Quilmes; Independiente Rivadavia 2-1 Gimnasia (J); Instituto 0-0 Almagro; y Aldosivi 1-0 Villa Dálmine. Anoche, al cierre de esta edición, Deportivo Morón recibía a Boca Unidos de Corrientes. Y libre quedó Atlético Rafaela.





Perdió 1-0 en su visita a Aldosivi y sumó su tercera derrota consecutiva. Así llegó a siete juegos sin victorias y se complicó en los Promedios. En la próxima fecha recibe a All Boys en un duelo clave por la permanencia. Que Villa Dálmine pierda en Mar del Plata ante el equipo con mejor plantel del Nacional B está dentro de las más lógicas posibilidades. El problema en este punto es que la derrota ante Aldosivi ubica al Violeta en una situación impensada siete fechas atrás. Sumamente impensada después de aquel triunfo sobre Juventud Unida de Gualeguaychú que lo llevó a la cima del campeonato. Porque de aquella ilusión de llegar a la Superliga pasó prácticamente sin escalas al terror que significa estar a cuatro pasos del descenso a la Primera B Metropolitana. Fueron siete partidos en menos de dos meses: cinco derrotas y solo dos empates que dejaron al Violeta en el 12º lugar de la tabla de posiciones y a apenas cinco puntos de zona de descenso. ¿Qué pasó? Difícil encontrarle una explicación. Está claro que el equipo de Felipe De la Riva perdió eficacia ofensiva: apenas convirtió tres goles en estos siete encuentros. Y que sin esa virtud, fue perdiendo también confianza en su estructura. De hecho, le marcaron ocho goles en estas siete fechas. Varios de ellos, como ocurrió ante Independiente Rivadavia y el pasado lunes ante Aldosivi, de pelota parada y sin grandes méritos del rival. Esos factores, y otros que no pueden cuantificarse en números, se han combinado para este presente Violeta que tiene muy preocupados a todos sus simpatizantes. En cuanto a su presentación en Mar del Plata, nuevamente quedó la sensación de que Villa Dálmine no fue superado por su rival, más allá de las intenciones de uno y otro equipo. Pero, a la vez, que nunca tuvo capacidad para generar ofensivas propias (y no desde el error rival) y que volvió a mostrarse endeble en su propia área. Ahora, casi sin margen para el error, recibirá en la próxima fecha a All Boys, ante el que tiene una diferencia de cinco puntos en la lucha por la permanencia. Por eso, una victoria sería fundamental para el Violeta para recuperar aire. Y por eso, una derrota lo pondría en una situación muy incómoda de cara a un final de campeonato que luego le depara un viaje a Santiago del Estero; la visita de Deportivo Morón; y una última fecha en Rafaela. EL PARTIDO En el estadio mundialista José María Minella, el Violeta saltó al campo de juego con los cambios que adelantó La Auténtica Defensa: Cristian González ocupó el lugar de Nicolás Cherro en la zaga central; mientras que Marcos Rivadero y Federico Jourdan reemplazaron a Ramiro López (suspendido) y Nicolás Sánchez (táctico). De esta manera, De la Riva presentó un 4-4-2 bien marcado, con Jourdan a la derecha, Rivadero y Papa en el centro, y Renso Pérez a la izquierda. La idea era negarle salida clara a Aldosivi, que sorprendió con un esquema 3-5-2 con Leandro Somoza como iniciador de la circulación y con Quilez y Kruspzky bien abiertos por los costados. Pero como Somoza retrocedía y Villa Dálmine recién presionaba en torno al círculo central, a Aldosivi se le complicó mucho conseguir pases entre líneas y terminó obligado a saltear líneas, con Maximiliano Velázquez (stopper por izquierda) como lanzador. Por su parte, el equipo de nuestra ciudad lucía bien ajustado a su plan defensivo, aunque quedaba en evidencia cuando recuperaba, porque no tenía cómo construir volumen de juego y abastecer con pelotas claras a sus dos puntas. Por eso, lo mejor que propuso en los primeros 25 minutos fueron tres centros seguidos de Flores que no encontraron destinatarios. En tanto, el Tiburón tampoco inquietaba. A los 19, un centro muy pasado encontró a Kruspzky en la izquierda, desde donde metió una bocha rasante que cruzó toda el área chica. Después, el local sólo contó con otras dos ocasiones que se fabricó por su cuenta Telechea y que fueron resueltas sin mayores inconvenientes por Perafán. Así, la jugada de mayor peligro de la primera parte fue del Violeta: a los 28, Jourdan acompañó una pelea de Córdoba y logró llevarse el balón, desbordar y lanzar un centro bajo para la aparición de Burzio por el segundo palo. Pero el cordobés llegó exigido y definió desviado. Poco ofreció el primer tiempo. Con diferentes propuestas, ambos eran equipos intensos en un ambiente tenso: porque así como Villa Dálmine sabía que sumar era fundamental para no sentir cerca la zona roja, Aldosivi jugaba con la presión de ganar para, de una vez por todas, asumir el liderazgo del campeonato ante un nuevo quedo de la mayoría de los candidatos. Para la segunda mitad, los de Mar del Plata salieron a jugar más adelantados y a adueñarse de la disputa del mediocampo. Sin embargo, encontraron en la pelota parada a su gran aliado. A los 3 minutos, Yeri avisó con un cabezazo solitario por el segundo palo tras un tiro de esquina. Y a los 7, en una falta que se produjo después de una mano no cobrada a Somiza, Aldosivi llegaría al gol. "Pitu" González colgó el balón sobre Franco Flores y allí ganó Kruspzky, quien metió la pelota al área chica, donde Yeri apareció solo entre Perafán y Celaya para empujar el balón a centímetros de la línea. Villa Dálmine no tuvo respuesta inmediata. En los minutos siguientes, sus jugadores perdían en la reacción y no podían desequilibrar individualmente. Por eso necesitó de cierto desorden para ir en busca del empate. En ese sentido fue positivo el ingreso de Durán por Renso Pérez, aunque, antes de ese cambio, Aldosivi estuvo cerca de liquidar el pleito de contra (la bola le quedó larga a Medina para el mano a mano con Perafán). Y de a poco, con más vergüenza que fútbol, el Violeta logró plantarse en terreno ajeno. Y en uno de esos bochazos propios de la impotencia, Córdoba le ganó a Velázquez sobre la línea final y después descargó en Jourdan, quien estrelló su violento remate en el travesaño. Iban 29 minutos y parecía que el equipo de nuestra ciudad podía arrinconar al Tiburón. De hecho, Flores lanzó una y otra vez centros desde la derecha, pero nunca encontró una cabeza compañera. Tampoco Durán halló socios en la izquierda. Por eso no se entendió por qué De la Riva recién esperó hasta los minutos finales para mandar a la cancha a Nouet; y mucho menos por que guardó a "Cuca" Sánchez, quien finalmente nunca ingresó al juego. Así, al Violeta se le escurrió otro juego en el que no fue superado por su rival; pero que paga muy caro por sus falencias en ambas áreas. Sí: ahí donde se definen los partidos. Y mucho más también. SÍNTESIS DEL PARTIDO ALDOSIVI (1): Sebastián Moyano; Emanuel Iñiguez, Nahuel Yeri, Maximiliano Velázquez; Ismael Quilez, Leandro Somoza, Roberto Brum, Lucas Kruspzky; Arnaldo González; Antonio Medina y Fernando Telechea. DT: Gustavo Álvarez. SUPLENTES: Matías Vega, Emiliano Ellacopulos, Franco Canever, Diego Villar, Iván Pérez, Esteban Orfano y Cristian Chávez. VILLA DÁLMINE (0): Martín Perafán; Franco Flores, Cristian González, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Federico Jourdan, Gonzalo Papa, Marcos Rivadero, Renso Pérez; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Nicolás Cherro, Horacio Falcón, Federico Recalde, Nicolás Sánchez, Francisco Nouet y Favio Durán. GOL: ST 7m Nahuel Yeri (A). CAMBIOS: ST 18m Durán x Pérez (VD), 30m Chávez x Medina (A), 37m Canever x Quilez (A), 40m Villar x Brum (A) y 43m Nouet x Sapetti (VD). AMONESTADOS: Telechea y González (A); Perafán, Celaya, Pérez, Rivadero y Córdoba (VD). CANCHA: Estadio José María Minella. ÁRBITRO: Luis Álvarez.

CRISTIAN GONZÁLEZ. El marcador central hizo su debut en Villa Dálmine, pero no pudo revertir la tendencia: al Violeta le volvieron a convertir de pelota parada





LOS 11 TITULARES. Con Cristian González, quien disoutó su primer partido con la camiseta violeta en reemplazo de Cherro.





LUCHA, PERO... Jorge Córdoba volvió a pelear contra la zaga rival, pero no tuvo una opción clara de gol.





LEJOS. Renso Pérez jugó por izquierda y volvió a mostrarse lejos de su mejor nivel.

Nacional B:

Villa Dálmine en caída libre

