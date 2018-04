Emotivo homenaje a veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas

NOTICIA RELACIONADA: Roses: "Quienes participaron de la Guerra de Malvinas son héroes indiscutidos" En el 36º Aniversario de la gesta, el intendente Abella y el presidente del HCD, Sergio Roses acompañaron a los ex combatientes y bajo bandera que participaron del conflicto bélico. En el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, Campana rindió homenaje a quienes combatieron en el Atlántico Sur por la soberanía Argentina durante un emotivo acto en la plaza Eduardo Costa. Del mismo participaron el intendente Sebastián Abella; el presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Sergio Roses; cuerpo de concejales; funcionarios municipales; autoridades educativas; fuerzas de seguridad; Asociación de Ex Combatientes y Bajo Bandera; Veteranos de Malvinas; entidades civiles; alumnos de la Escuela Nº 29 "Héroes de Malvinas" y del Jardín de Infantes Nº 923 "Islas Malvinas". Con la bandera Argentina en alto, Abella se sintió orgulloso de homenajear a quienes fueron parte del conflicto bélico en el 36º aniversario de la gesta de Malvinas. "Todos los días del año, pero especialmente cada 2 de abril, recordamos un momento doloroso de nuestra historia", enfatizó. Roses, también se sumó al reconocimiento con unas emotivas palabras al referirse a los veteranos y caídos en Malvinas: "con mucho valor y compromiso por la patria permitiendo generar una gran reflexión del país que todos los argentinos tenemos y queremos." El presidente de la Asociación Veteranos de Guerra en Campana, José Flores, en tanto, relató lo que significó participar de este suceso histórico para nuestro país. Durante el acto -organizado por el Municipio y el HCD- Abella encabezó el tradicional izamiento de banderas, y junto a Roses realizaron la entrega de ofrendas florales al monumento de los veteranos y caídos de Malvinas que se encuentra en la plaza. Hacia el final y luego de un minuto de silencio en honor a quienes ofrendaron su vida por la patria y de entonar el Himno Nacional Argentino y la Marcha a Las Malvinas -acompañados por la Banda Municipal-; la Inspectora Jefe Distrital, Silvia López, entonó "La hermanita perdida" de Atahualpa Yupanqui y Ariel Ramírez.

PRESENTE. El intendente encabezó el tradicional izamiento de la bandera nacional

Emotivo homenaje a veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas





EJECUTIVO Y LEGISLATIVO. Abella y Roses realizaron la entrega de ofrendas florales VIGILIA El intendente Abella y autoridades estuvieron presentes acompañando la clásica vigilia de los ex combatientes durante la noche previa al 2 de abril. En la foto, puede verse detrás del intendente un mural pintado por Gabriel Graciani "En Honor a los héroes caídos", realizando especialmente para la conmemoración de este aniversario. El intendente @SebaAbella en el acto del Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas pic.twitter.com/HdUsMTJyCu — MunicipalidadCampana (@campanagov) 2 de abril de 2018 El intendente @SebaAbella encabezó el izamiento de la bandera nacional en el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas pic.twitter.com/uSCd4TJk2x — MunicipalidadCampana (@campanagov) 2 de abril de 2018 #2deAbril #MalvinasArgentinas Ayer, hoy y siempre. #HOMENAJEPERMANENTE pic.twitter.com/V2oNc61bdk — Mariela Schvartz (@MarieSchvartz) 2 de abril de 2018

Emotivo homenaje a veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: