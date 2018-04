NOTICIAS RELACIONADAS: Apertura de Sesiones del HCD:

Los principales anuncios del Intendente para este año El único reclamo visible en el Salón Blanco del Palacio Municipal durante la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante provino de las familias que habitan sectores de la Costanera y que fueron intimidas por el gobierno nacional para desalojar la zona. En el fondo del salón levantaban una bandera que decía: "Sr Intendente: no al desalojo forzado; no a la exclusión; sí a la vivienda digna". Por momentos, seguidores de Cambiemos intentaron opacar ese reclamo con sus propios pasacalles. Consultado el Intendente Abella sobre el desalojo de estas familias, explicó: "La intimación es del gobierno nacional. Nosotros pusimos nuestras secretarías a disposición para que los vecinos que viven en esa zona puedan trabajar en conjunto con el Estado nacional; y en segundo término con nosotros. Es lógico que cuando surgen acciones para crecimiento o mejora de la ciudad, en algunos lugares genera incomodidad. Nosotros vamos a tratar de resolver siempre de la mejor manera". Por su parte, Soledad Calle (PJ-UC) también se refirió a ese reclamo y cuestionó el accionar de la gestión local: "Nosotros planteamos que el desarrollo no puede pasar con la topadora por sobre la gente. Hay diez familias que viven desde hace más de 20 años en el lugar. Son sólo diez familias. En Zárate, el Intendente (Osvaldo) Cáffaro para llevar adelante su programa de desarrollo de la Costanera, tuvo que erradicar un barrio entero: la villa La Carbonilla con más de 150 familias. Y lo logró con fabricación de casas autoconstruidas por los mismo vecinos. Mientras tanto, acá no se puede resolver la situación de tan solo diez familias. Demuestra la falta de empatía de esta gestión".



El reclamo por el desalojo en la costanera

