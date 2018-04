NOTICIAS RELACIONADAS: Apertura de Sesiones del HCD:

Los principales anuncios del Intendente para este año Los bloques no oficialistas señalaron que muchos anuncios resultaron reiterados de años anteriores y que a pesar de ello siguen sin conocer detalles de esos proyectos, como en el caso de la Costanera. Finalizada la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, los bloques de la oposición marcaron sus diferencias respecto al mensaje que brindó el Intendente Sebastián Abella. "Fue una réplica de los dos anteriores: sin grandes anuncios, el Intendente vuelve a prometer lo que ya prometió en los dos años anteriores", resumió Marco Colella, del Frente Renovador. Esa mirada fue compartida por Soledad Calle, del bloque PJ-UC, y también por Axel Cantlon, de la UV Más Campana. "La gran promesa de la campaña de Abella fue la Costanera. Después la anunció como Intendente en 2016, en 2017 y ahora en 2018. Pero los concejales de la oposición seguimos sin saber de qué se trata el proyecto", remarcó Calle. "Supimos más a través de diarios nacionales, porque nunca tuvimos acceso a la información respecto al proyecto. Mientras, se siguen anunciando millones de pesos que se destinarán a la Costanera sin saber a qué tipo de proyecto se destinan", añadió la edil. "Sí, los anuncios son reiterados y en muchos casos faltan detalles. Incluso, proyectos como el de la ampliación de la avenida Rivadavia son de nuestra campaña de 2015", explicó Cantlon, quien también cuestionó "la falta de planificación" a gran escala y que se haya hecho tanto hincapié "en tareas cotidianas que realiza cualquier Municipio". "En ese sentido, lo que se hace es continuar un trabajo que ya se venía realizando. No digo que pavimentar calles no sea importante, pero son obras menores que ya se venían realizando", agregó el edil vecinalista, quien reveló que le hubiese gustado escuchar "qué se va a hacer con el Presupuesto y el Fondo Educativo". "El gran ausente en los anuncios es la gente; la gente y sus problemas reales", lamentó Calle. "Porque la gran demanda social es trabajo y hoy no hubo un solo anuncio en ese sentido. De hecho, tenemos un diagnóstico bastante distinto al que se vio en el video en cuanto a lo laboral, dado que 2017 fue un año cargado de conflictos laborales y cargado de despidos y el video hablaba de un año de generación de empleo. Nos pareció una lectura bastante errónea en una ciudad como la nuestra que supo tener pleno empleo", agregó la Presidente del bloque Pj-UC, que pidió por "políticas sociales". Calle además criticó posiciones "de mucha intolerancia" en el Intendente Abella. "Se lo notó molesto e incómodo, porque parece que cuando debe rendir cuentas a la sociedad de lo que hizo y lo que va a hacer, se incomoda. Le molesta que se tome nota y se notó que le molesta que los concejales de la oposición opinemos sobre temas como el destacamento de barrio Lubo, una obra de 3 millones de pesos, realizada sin licitación. Si va a ser una posta, con solo dos policías, podría haberse reemplazado por un container, que cuesta mucho menos", manifestó Calle. Finalmente, en cuanto al llamado a la oposición para "trabajar en conjunto" que realizó Abella, desde el peronismo aseguraron que será "muy difícil" de llevar a cabo. "Uno de los primeros anuncios que hizo el Intendente en 2016, y de manera rimbombante, fue que una vez por mes se iba a reunir con todos los presidentes de bloque del Concejo Deliberante. Y eso sucedió en tan sólo tres ocasiones, porque después se discontinuaron esos encuentros. Y aunque es un Intendente accesible, el diálogo con la oposición como política de Estado es muy difícil, porque lo que reina hoy es la intolerancia, la falta de transparencia y la falta de información", remarcó Calle. "Esperemos que se haga realidad", señaló Colella por su parte, antes de poner reparos: "Quizás ese discurso lo debe tener antes con sus propios concejales. La discusión que estamos teniendo por la conformación de las comisiones es un buen ejemplo de que falta diálogo y consenso en Cambiemos", concluyó.

La oposición marcó sus cuestionamientos al mensaje del Intendente

