HCD: Sigue la polémica por las comisiones

El peronismo volvió a cuestionar a Axel Cantlon y preparó una propuesta alternativa que, curiosamente, le da más representación a la UV Más Campana. Si no hay acuerdo, se votará por mayoría mañana, durante la primera sesión ordinaria del año. La conformación de las comisiones de trabajo interno del Concejo Deliberante para el período 2018 sigue siendo objetivo de declaraciones cruzadas, especialmente entre los bloques peronistas y la UV Más Campana, acusada de querer favorecer a Cambiemos, especialmente en las integración de las tres comisiones claves: Legislación, Presupuesto y Obras. "Axel Cantlon está buscando cómo ayudar a Cambiemos", aseguró Marco Colella (FR). En tanto, Soledad Calle (PJ-UC) acusó a la UV Más Campana de no cumplir con "el pacto social" que asumió en las últimas Elecciones: "Todos los espacios políticos fuimos a las elecciones planteando que éramos opositores, que veníamos a ejercer una función de control y que proponíamos un proyecto político distinto al de Cambiemos. Y hoy vemos que la UV Más Campana está discutiendo liderazgos al interior de Cambiemos", explicó. "Está claro que no es una opción opositora, sino una alternativa al oficialismo", aseguró Calle. "Está siendo funcional a Cambiemos", acusó Colella en ese mismo sentido. "Nosotros no tenemos ningún acuerdo político con Cambiemos", aseguró Cantlon. "La representación de los bloques en las comisiones debe ser proporcional a la que tienen en su conjunto en el Concejo Deliberante. El Frente Renovador cree que debe tener un concejal en cada comisión, cuando solo tiene un concejal en todo el Concejo. Y esa postura es defendida por Unidad Ciudadana, que lo tiene de aliado y quiere tener un voto más en las comisiones, algo que no consiguió con el voto de la gente. O sea: Unidad Ciudadana quiere tener el control de las comisiones cuando en la última elección solo sacó el 27% de los votos. Y lo quiere hacer aliándose a una fuerza política que en la última elección ni siquiera metió un concejal", disparó Cantlon. En tanto, la postura del oficialismo fue detallada por el Presidente de su bloque, Carlos Cazador: "Cambiemos no solo es la primera minoría, sino que además ganó las últimas dos elecciones ampliamente. Así que es lógico que tenga mayoría en las comisiones y que pueda llevar a recinto los proyectos para debatirlos claramente y de frente a los vecinos. Nada será aprobado sin pasar por el recinto, donde están los 20 concejales elegidos por la ciudadanía". NUEVA PROPUESTA Ayer por la tarde, La Auténtica Defensa tuvo acceso a una nota que los bloques PJ-UV y FR presentarán hoy a la Presidencia para la conformación de las comisiones. Según explican, en esta propuesta "ofrecen un fuerte aumento en la representación de la UV Más Campana al interior de las comisiones". La propuesta es la siguiente para cada una de las comisiones (son seis de seis integrantes cada una): -Legislación y Seguridad: Cambiemos (2), PJ-UC (2) y UV Más Campana (2). -Presupuesto y Hacienda: Cambiemos (2), PJ-UC (2) y UV Más Campana (2). -Obras y Servicios Públicos: Cambiemos (2), PJ-UC (2), UV Más Campana (1) y Frente Renovador (1). -Salud y Medio Ambiente: Cambiemos (2), PJ-UC (2), UV Más Campana (1) y Frente Renovador (1). -Cultura y Educación: Cambiemos (2), PJ-UC (2), UV Más Campana (1) y Frente Renovador (1). -Desarrollo Humano: Cambiemos (2), PJ-UC (2), UV Más Campana (1) y Frente Renovador (1). Esta nueva propuesta deberá ser analizada por los bloques de Cambiemos y la UV Más Campana. Finalmente, en caso de no haber acuerdo, la composición de las comisiones se decidirá por el voto de la mayoría durante la primera sesión ordinaria del año, pautada para mañana jueves a las 18.30 horas.

AXEL CANTLON. “Nosotros no tenemos ningún acuerdo político con Cambiemos".



HCD: Sigue la polémica por las comisiones

