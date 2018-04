Se realizará este sábado. La clase es a cargo de Nicolás Cadaveira para ayudar al merendero María Eva del Barrio Dignidad se solicita concurrir con alimentos no perecederos y útiles escolares. Durante una jornada de 3 horas (14 a17 horas) este sábado se realizarán distintas actividades de fitness a beneficio del merendero María Eva del Barrio Dignidad. El evento se desarrollará en NC Fitness Studio sede Powergym sito en Güemes 835. El merendero actualmente recibe día a día a 50 chicos, cuenta con la ayuda de 6 mamás que se encargan de darles la merienda y, además algunas de ellas le dan clases de apoyo escolar los martes y jueves de 17.30 a 19.00. El primer sábado de cada mes se celebran los cumpleaños de los niños que cumplen en el corriente mes con una jornada de recreación, con juegos, música, torta y sorpresitas. Andrea Ledesma se llama la encargada del merendero que funciona en su casa del Barrio Dignidad, el cual no recibe subsidio de ningún tipo, sólo se sustenta gracias a donaciones y colaboraciones de vecinos del barrio y de la ciudad. Se invita a toda la comunidad a participar de distintas actividades: Fight Do (Fitness de Combate) de 14 a 15 horas, Fitdance (un programa de danza donde se bailan las últimas coreografías de los temas del momento) de 15 a 16 horas y por último Zumba / Salsation (programas de fitness con baile) de 16 a 17 horas. La entrada es a elección: leche larga vida, mate cocido, té, galletitas o útiles escolares.

Imagen ilustrativa. Foto: Google Street View.



Jornada de Fitness a Beneficio

