Un campanense participó de la gran serie en honor a Sandro

Se trata de José Luis Oliver quien interpretó a uno de los integrantes de la última banda que acompaño a el Gitano hasta su muerte. Hace unos días terminó la proyección en Telefe de la serie en honor a Sandro. Con 15,4 puntos de rating, el estreno de la producción del Gitano no solo lideró el rating en el primer capítulo, sino que además se convirtió en el ciclo más visto en lo que va del año. Retrata los inicios de la carrera musical del artista Sandro también conocido como "El Gitano" llegando a su época dorada, donde se relacionó con importantes figuras del medio artístico, que a partir de entonces fue distinguido como un icono y galán de la música. Sobre el final de su historia contará los problemas de salud por los que tuvo que atravesar y como logró convertirse en una leyenda de la música nacional. La vida del popular cantautor Roberto Sánchez aparece dividida en tres etapas. La juventud pujante, a cargo del talentoso Agustín Sullivan, el período de fobias y oscuridad interpretado por Marco Antonio Caponi y la madurez, en la piel de Antonio Grimau. Una figura local Un campanense tuvo el honor de estar en la "cocina" de esta serie. "Me convocó Verónica Souto de la producción de la Serie "Sandro de América", ya que buscaban actores músicos para interpretar la Banda de Sandro en su última etapa, en dónde hizo los 35 Gran Rex casi sin salud y sin aire", cuenta Oliver su experiencia. Dando su opinión de la serie detalla que es una verdadera "obra de arte" y en referencia a su Director Adrián Caetano lo define como "talento y un lujo". "Uno aprende y está atento por más chico que sea el papel, la manera de trabajar de él es muy nutritiva para los actores, sabe transmitir lo que desea plasmar en la pantalla", señala. La Banda de Sandro, la banda que lo acompañó hasta el final estuvo interpretada por Juan Acosta en teclados, Sergio Pappi Guerrina en batería, Rocco Posca en Guitarra y José Luis Oliver en Bajo. Al hablar de Sandro, José Luis lo define como uno de los artistas más populares que tuvimos en este país. "Ha despertado infinidad de emociones en las personas que hasta el día de hoy lo aman incondicionalmente". Se anima hasta confesar que es "un talentoso en el género romántico y un precursor del rock en esta tierra". "Sandro de América, la serie" Telefe contó la vida del reconocido y querido cantautor Roberto Sánchez, para conocer aspectos desconocidos del gran artista argentino. "Sandro de América, la serie" es producida por The Magic Eye para Telefe y protagonizada por Agustín Sullivan, Marco Antonio Caponi y Antonio Grimau a la cabeza.

SANDRO DE AMERICA. José Luis Oliver con Antonio Grimau en plena actuación.



Un campanense participó de la gran serie en honor a Sandro

