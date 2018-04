VICTORIANO NO AFLOJA La 25ª fecha de la Primera D confirmó a Victoriano Arenas como el gran candidato a quedarse con el ascenso directo a la Primera C. Es que el equipo de Valentín Alsina sacó adelante una parada muy brava frente a Argentino de Merlo: después de comenzar perdiendo, se impuso 4-1 como local y mantuvo sus siete puntos de diferencia con su escolta Lamadrid (mientras que a La Academia, que marcha tercero, le sacó 11). Así, Victoriano Arenas puede sellar su ascenso en caso de ganar sus próximos dos compromisos: es que por la fecha 26 visitará a Atlético Lugano, mientras que en la 27 recibirá a General Lamadrid. La 25ª jornada de la Primera D se completo con los siguientes resultados: Centro Español 3-1 Central Ballester; Lamadrid 3-0 Atlético Lugano; Juventud Unida 1-0 Muñiz; Atlas 1-0 Claypole; Liniers 2-2 Puerto Nuevo; Argentino (R) 0-0 Deportivo Paraguayo; y Real Pilar 0-0 Yupanqui. Perdía 2-0, pero reaccionó y sobre el final consiguió el empate que le permitió cortar su racha de cuatro derrotas consecutivas. Igualmente, quedó más lejos de ingresar al Reducido por la victoria de Atlas. Aunque el empate lo alejó todavía un poco más de su objetivo de clasificar al Reducido, el punto que Puerto Nuevo consiguió el domingo en General Villegas fue un premio para un equipo que acumulaba cuatro derrotas en fila y que, cuando faltaban solo 15 minutos para terminar el partido, estaba 2-0 abajo. Sin embargo, el Auriazul no se rindió y aprovechó el quedo de Liniers, primero para descontar y luego para establecer la igualdad final ya en tiempo de adición. Con goles del ingresado Alex Curto y un tanto agónico de Cristian Torres a los 48 del segundo tiempo, el conjunto ahora dirigido por la dupla Medina-Pereyra rescató un punto ante La Topadora, que así cortó una racha de cuatro victorias consecutivas sin siquiera recibir goles y que cedió su cuarto empate como local en el historial frente al elenco de nuestra ciudad (nunca le ganó a Liniers en condición de visitante). Pero lo dicho: para la tabla de posiciones, poco le sirvió ese empate al Portuario, dado que Atlas ganó (1-0 a Claypole) y le sacó 9 puntos de ventaja cuando restan 15 por disputarse. En la próxima fecha, Puerto Nuevo recibirá la visita de Argentino de Rosario, buscando volver al triunfo y mantenerse todavía con vida en esa lucha por llegar al octogonal por el segundo ascenso a la Primera C. EL PARTIDO Con un esquema 4-4-1-1, Puerto Nuevo salió al campo de juego a tratar de complicar el funcionamiento de Liniers y hacerse fuerte en su propio terreno para resguardar la valla que defendió el juvenil Esteban Montesano (Rodrigo Ponce De León está suspendido). Y por momentos lo consiguió, limitando a su rival a centros intrascendentes; aunque en otros lo sufrió, como en ese remate de Santiago Szerdi que terminó pegando en el travesaño. Sin embargo, cuando parecía que el primer tiempo se encaminaba a finalizar sin goles, llegó la falta a William Giménez adentro del área que Edgardo Zamora consideró penal y la decisión de Matías Basualdo para abrir el marcador desde los 12 pasos En el segundo tiempo, en un trámite parejo, Liniers llegó al segundo gol a los 15 minutos, luego de una gran jugada armada por el ingresado Hugo Pérez y definida por Matías De León. Entonces, la historia asomaba liquidada. Medina y Pereyra se la jugaron: ingresó un delantero, Alex Curto, y salió un defensor (Antoni Rodríguez). Y fue el propio Curto quien aprovechó una pelota peinada por Torres para marcar el descuento a los 33 del complemento. El gol envalentonó a Puerto Nuevo y llenó de dudas a Liniers, que para defender la mínima diferencia se refugió en su campo. Y cuando parecía que con eso le alcanzaba para sumar su quinta victoria consecutiva, sufrió con otro pelotazo, esta vez capitalizado por Torres, quien en el tercer minuto de adición convirtió el 2-2 final para el delirio de todos los Auriazules. SÍNTESIS DEL PARTIDO LINIERS (2): Germán Cheppi; Thiago Monzón, Jorge Rosas Quintero, Oscar Romero, Sebastián Allende; Matías De León, Edgardo Coronel, Damián Galván, Santiago Szerdi; Willian Giménez y Matías Basualdo. DT: César Aguirre. SUPLENTES: Juan Ledesma, Santiago Encizo, Nahuel Riquelme, Hugo Pérez, Gabriel Ramírez, Nazareno Hvala y Diego Pertossi. PUERTO NUEVO (2): Esteban Montesano; Antoni Rodríguez Ibalo, Raúl Colombo, Joaquín Montiel, Ezequiel Ramón; Cristian Torres, Kevin Redondo, Eliseo Aguirre, Nicolás Rodríguez; Pablo Sosa y Orlando Sosa. DT: Carlos Pereyra / Hugo Medina. SUPLENTES: Braian Hernández, Paulo Boumerá, Sergio Robles, Franco Colliard, Gustavo Roldán, Tomás Fumeau y Alex Curto. GOLES: PT 42m Matías Basualdo –penal- (L). ST 15m Matías De León (L), 33m Alex Curto (PN) y 48m Pablo Sosa (PN). CAMBIOS: ST 13m H. Pérez x Giménez (L), 14m Colliard x N. Rodríguez (PN), 28m Curto x A. Rodríguez (PN), 38m Riquelme x Galván (L), 46m Ramírez x Basualdo (L) y 49m Boumera x P. Sosa (PN). AMONESTADOS: Allende y Coronel (L); A. Rodríguez y Colombo (PN). CANCHA: Liniers. ARBITRO: Edgardo Zamora.



