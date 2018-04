Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 04/abr/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 04/abr/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Copa Libertadores. Champions League. Matthysse vs Pacquiao. Copa Davis: Ya en San Juan. Voley: Final igualada. COPA LIBERTADORES Esta noche, Boca Juniors recibirá desde las 21.45 al Junior de Barranquilla por la segunda fecha de la Zona H. En su primera presentación, el Xeneize igualó sin goles como visitante frente a Alianza Lima. En tanto, Junior llega a La Bombonera tras caer 3-0 como local ante Palmeiras. En tanto, desde las 19.15, Atlético Tucumán enfrentará como visitante a Peñarol en Montevideo. El Decano buscará recuperarse de la derrota que sufrió en su estadio ante Libertad de Paraguay en el debut, mientras que Peñarol también busca sus primeros puntos, dado que en la primera fecha de este Grupo C cayó 1-0 en Bolivia frente a The Strongest. Anoche, al cierre de esta edición, Racing Club se medía como visitante contra Universidad de Chile por la segunda fecha del Grupo E (en la primera, La Academia venció 4-2 como local a Cruzeiro). CHAMPIONS LEAGUE Ayer se pusieron en marcha los Cuartos de Final de la Champions League. En Turín, Real Madrid sorprendió a Juventus y le ganó 3-0 con un doblete de Cristiano Ronaldo; mientras que el Bayern Munich también dio un paso clave como visitante al superar 2-1 a Sevilla en el estadio Sánchez Pizjuan. Las otras dos series de Cuartos de Final comenzarán esta tarde, a las 15.45: Barcelona (España) vs Roma (Italia) y Liverpool (Inglaterra) vs Manchester City (Inglaterra). MATTHYSSE VS PACQUIAO El campeón mundial wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el chubutense Lucas Matthysse, combatirá ante el filipino Manny Pacquiao, ganador de nueve títulos mundiales en ocho categorías diferentes. La pelea se realizará el 14 de julio en Kuala Lumpur (Malasia) según lo anunciado por Oscar De La Hoya, ex campeón mundial y titular de Golden Boy Promotions, la empresa que maneja la carrera de Matthysse. COPA DAVIS: YA EN SAN JUAN El equipo argentino de Copa Davis ya se encuentra entrenando en el estadio Aldo Cantoni de San Juan de cara a la serie frente a Chile que se disputará entre viernes (dos singles) y sábado (dos singles y dobles). Los convocados por Daniel Orsanic son los singlistas Diego Schwartzman, Guido Pella y Nicolás Kicker y los doblistas Máximo González y Guillermo Durán. VOLEY: FINAL IGUALADA Bolívar , defensor del título, le ganó a UPCN de San Juan por 3 a 1 e igualó 1-1 la serie final de la Liga Argentina de Clubes 2017/18, después de haber caído en el primer juego como local por 3 a 2. La serie, al mejor de cinco partidos, se traslada ahora a San Juan, donde UPCN será local este jueves 5 y el sábado 7 en el estadio Nuestra Señora de Luján (televisa TyC Sports). Si tras estos dos partidos, la serie vuelve a estar igualada, el campeón se definirá el jueves 12 en Bolívar.

