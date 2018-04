El sedentarismo es una de las diez causas de mortalidad, morbilidad y discapacidad, quedando en segundo lugar luego del tabaquismo. La OMS y otras organizaciones médicas recomiendan acumular 30 minutos de actividad física moderada al menos 5 días por semana. - Estudios revelaron que solo un 45,5% de la población realiza actividad física. La misma encuesta muestra que la intensidad se reduce según la edad y en adultos el porcentaje disminuye aún más. El sedentarismo es una de las diez causas de mortalidad, morbilidad y discapacidad, quedando en segundo lugar luego del tabaquismo. Las personas que llevan este estilo de vida tienen mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo II, hipertensión arterial, osteoporosis, entre otros. La OMS y otras organizaciones médicas recomiendan acumular 30 minutos de actividad física moderada al menos 5 días por semana. Es decir, realizar 150 minutos por semana de una actividad que aumente las pulsaciones y la respiración pero que permita hablar de corrido mientras se hace la actividad y/o el ejercicio. En el caso de Argentina, más de la mitad de la población no llega a cumplir esta meta semanal. Sin embargo, para revertir esta situación los especialistas aconsejan: *Dividir los 30 minutos diarios en 2 ó 3 sesiones diarias, esto altera menos la rutina. *Caminar es un buen ejercicio, tiene múltiples ventaja, no tiene horarios y no requiere equipo o vestimenta especial. Entre los ejemplos más comunes se puede mencionar ir al trabajo en bicicleta o caminando al menos un par de veces por semana; bajarse 1 ó 2 estaciones antes del subte o colectivo para volver caminando a casa; sacar a pasear a las mascotas varias veces por semana al menos 10 minutos; ir al supermercado caminando. (InfoGEI)



Día Mundial de la Actividad Física:

Uno de cada dos argentinos es sedentario

