1º de Abril: Día Nacional del Donante de Médula Ósea

El domingo 1º de abril se celebró el Día Nacional del Donante de Médula Ósea, fecha en que el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) del INCUCAI cumple 15 años. Desde su creación, más de 900 pacientes accedieron a un trasplante de médula ósea con donante no emparentado. En el mes de abril se realizarán colectas de médula ósea en distintos lugares del país para inscribirse como donante, que se sumarán a los 130 centros de donación permanentes a los que se puede concurrir en todo el año. Vale destacar que solamente en el año 2017 se concretaron 994 trasplantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas. De este total 635 fueron autólogos, 254 alogénicos con donante emparentado y 105 alogénicos con donante no emparentado. El Registro Nacional de Donantes de CPH del INCUCAI aportó 31 donantes argentinos, que permitieron que 20 pacientes de nuestro país y 11 pacientes extranjerosde 6 países(España, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Alemania e Italia) accedieran a un trasplante de CPH. Desde su creación en 2003 el Registro Nacional de CPH posibilitó que 919 pacientes que no tenían un donante compatible en su grupo familiar accedan a un trasplante de Médula Ósea con donante no emparentado. En este período, el Registro aportó 104 donantes, 74 para pacientes argentinos y 30 para pacientes del extranjero. El sistema de salud argentino garantiza que todo paciente argentino con indicación de trasplante con donante no relacionado pueda ser tratado en nuestro país sin necesidad de viajar al exterior. El Registro Nacional de CPH cuenta con más de 207 mil donantes inscriptos, los que forman parte de los más de 30 millones de donantes de la Red Mundial Bone Marrow Donors Worldwide. Esto posibilita que cada vez que una persona requiere un trasplante la búsqueda se realice entre todos los donantes registrados en el mundo. Cómo donar Para ser donante se requiere gozar de buen estado de salud, tener entre 18 y 55 años y pesar más de 50 kilos. Quienes quieran donar pueden dirigirse a los centros de donantes, que funcionan en los Servicios de Hemoterapia de 130 centros de donación de todo el país, y en el momento de donar sangre dar el consentimiento del donante para ingresar en el Registro. ¿Por qué donar? Cada año, a cientos de personas se le diagnostican enfermedades hematológicas como leucemia, anemia aplásica, linfoma, mieloma, errores metabólicos o déficits inmunológicos que pueden ser tratadas con un trasplante de CPH. Sin embargo, sólo entre el 25 y 30 por ciento de estos pacientes tiene la posibilidad de encontrar un donante compatible en su grupo familiar. El resto debe recurrir a un donante no emparentado a través de los registros de donantes voluntarios, como el Registro Nacional de CPH. Fuente: Incucai.



