Los profesionales de la salud del Hospital llamaron a un paro

Es por las pérdidas que sufrieron en la última liquidación salarial. La medida fue dispuesta a partir de hoy jueves, pero anoche quedó en suspenso, dado que los jefes de servicio se reunirán hoy por la mañana con el Intendente. En los últimos días había comenzado a tomar fuerza el malestar que existía en el Hospital Municipal San José de parte de los profesionales de la salud por la última liquidación salarial que les había realizado el Ejecutivo. Según dejaron trascender, algunos médicos perdieron entre un 10% y 20% de su salario respecto al mes anterior. "Son montos muy significativos en algunos casos", contó un profesional consultado por LAD. Y la situación tomó ayer estado público cuando en horas de la tarde se conoció que los profesionales de la salud del HMSJ decidieron medidas de fuerza a partir de hoy jueves. "Quedarán suspendidas todas las actividades programadas del Hospital, garantizando servicios de urgencia y emergencia hasta la resolución de los siguientes reclamos: restitución del dinero descontado en los haberes de los profesionales de la última liquidación en un pago extraordinario antes del día 15 de abril; y que las próximas liquidaciones no sean menores a las percibidas en el mes de enero de 2018", explicaba la nota enviada a la Dirección del HMSJ firmada por todos los jefes de servicio "en representación de todos los médicos del hospital". Posteriormente, la respuesta del Ejecutivo fue convocarlos a una reunión con el propio Intendente Sebastián Abella para hoy a los 8.30 de la mañana. Aunque luego trascendió que ese encuentro sólo iba a realizarse en caso que los médicos suspendieran la medida de fuerza. En primera instancia, los profesionales de la salud rechazaron levantar el paro, aunque a última hora de ayer, finalmente confirmaron la "tregua" para escuchar al jefe comunal y poder llevarle en persona sus planteos. Por eso, la suspensión de las actividades programadas en el HMSJ quedó "stand by". Sin embargo, el conflicto ya era manifiesto por esas horas. De hecho, Abella había participado de una reunión con sus colaboradores en la que el Ejecutivo analizó ciertos casos puntuales y definió su postura respecto a la medida de fuerza. Esto último quedó plasmado en una solicitada que se publica hoy bajo el título "El paro de los médicos del Hospital es una medida irracional y en contra de los vecinos". Allí, el Municipio plantea que "los médicos del Hospital San José cobran más que cualquier profesional de un hospital público de la Provincia" y que "es absolutamente mentira que hayan sufrido recortes salariales". Además, cuestiona a los jefes de servicios que "fogonean" la medida de fuerza y marca supuestas inequidades e irregularidades existentes en las liquidaciones (ver página 3). En ese sentido, LAD pudo averiguar que durante la reunión de la que participó el Intendente anoche se resaltaron dos situaciones: que en el HMSJ hay médicos que cobraban hasta 220 horas extras y que profesionales que trabajan en el nosocomio municipal ganan hasta más del doble que un médico de hospital provincial con el mismo cargo, misma antigüedad y misma carga horaria. En este marco, los profesionales de la salud y los representantes del Ejecutivo, encabezados por el propio Intendente, se reunirán hoy por la mañana en el Palacio Municipal. Por cómo vienen dadas las cosas, el pre-diagnóstico de ese encuentro muestra disensos que no serán sencillos de resolver.

