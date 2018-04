HCD: Con la polémica de las comisiones de fondo, inician las sesiones ordinarias

Hoy, desde las 18.30 horas, se desarrollará la primera del año. Hasta anoche no había acuerdo por la conformación de las comisiones. Luego del acto de apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante realizado el martes, esta tarde se desarrollará la primera sesión ordinaria del año. Será desde las 18.30 horas en el Salón Blanco del primer piso del Palacio Municipal. Y será una sesión marcada por la polémica que se ha generado por la conformación de las comisiones y las posturas encontradas al respecto, más allá de algunos proyectos que puedan ser tratados sobre tablas (por ser la primera sesión ordinaria del año, no hay proyectos ingresados todavía). En cuanto a la polémica por las comisiones, de un lado están el bloque Cambiemos y la Unión Vecinal Más Campana, quienes bregan, de alguna manera, por una representación proporcional a la cantidad de concejales que tiene cada bancada, con una postura dominante del oficialismo, que es la primera minoría dentro del cuerpo y la fuerza política que se impuso en las últimas elecciones; y del otro lado están los bloques del PJ-Unidad Ciudadana y el Frente Renovador, quienes solicitan que la composición de las comisiones respete la mayoría opositora dentro del recinto, dado que el oficialismo cuenta con nueve ediles y los restantes son de espacios que en las últimas elecciones se presentaron como oposición. La principal disputa está en las tres comisiones más importantes que tiene el HCD puertas adentro: Legislación General y Seguridad; Presupuesto, Hacienda y Desarrollo Económico; y Obras y Servicios Públicos. Son las comisiones que reciben los proyectos más relevantes. En su primera propuesta, Cambiemos anunció que busca contar con tres ediles y la Presidencia de cada una de estas comisiones. De esta manera, aunque no se aseguraría el quorum para el trabajo de estas comisiones, sí tendría mayoría propia. En tanto, los bloques peronistas también buscaban, en un principio, tener tres ediles en cada una de estas comisiones: dos del PJ-UC más Marco Colella (único edil del FR). Pero al notar que esa posición no avanzaba porque Cantlon la rechazaba de plano, decidió hacer una nueva propuesta para las seis comisiones, postergando la representación del FR y ofreciéndole mayor lugar a la UV Más Campana para evitar que Cambiemos tenga "mayoría automática" dentro de las comisiones. Esa propuesta de conformación es la siguiente para cada una de las seis comisiones (cada una tiene seis integrantes a su vez): -Legislación y Seguridad: Cambiemos (2), PJ-UC (2) y UV Más Campana (2). -Presupuesto y Hacienda: Cambiemos (2), PJ-UC (2) y UV Más Campana (2). -Obras y Servicios Públicos: Cambiemos (2), PJ-UC (2), UV Más Campana (1) y Frente Renovador (1). -Salud y Medio Ambiente: Cambiemos (2), PJ-UC (2), UV Más Campana (1) y Frente Renovador (1). -Cultura y Educación: Cambiemos (2), PJ-UC (2), UV Más Campana (1) y Frente Renovador (1). -Desarrollo Humano: Cambiemos (2), PJ-UC (2), UV Más Campana (1) y Frente Renovador (1). Esta propuesta fue presentada formalmente ayer y sólo encontró respuestas de Axel Cantlon, también a través de nota, solicitando mayores detalles con respecto a las Presidencias y Vicepresidencias de las comisiones. Desde el peronismo entendieron que se trató simplemente de "una forma de ganar tiempo" de parte de Cantlon, dado que con esas conformaciones, "las Presidencias ya no tienen relevancia porque no haría falta el voto doble". De esta manera, el escenario sigue abierto para hoy. Al mediodía debería cerrar el Orden del Día y la última instancia de negociación sería la Comisión de Labor Parlamentaria que se reúne en la previa a la sesión. De no haber acuerdo previo, cada bloque debería llevar su propuesta a recinto y ponerlas a consideración del voto de los 20 integrantes del cuerpo.

COMISIONES. Los bloques llegan a la sesión de hoy sin haber llegado a un acuerdo sobre como quedarán conformadas.



HCD: Con la polémica de las comisiones de fondo, inician las sesiones ordinarias

