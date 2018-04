P U B L I C







SIN NADA. “Lo poco o mucho que me puedan ayudar, es bienvenido", dijo el cuentapropista. "Quique" Benítez, el tapicero de Perón y Alberti, perdió su taller a manos del fuego ayer. Las llamas también ingresaron a su vivienda. No hubo que lamentar víctimas. "Lo poco o mucho que me puedan ayudar, es bienvenido", nos dijo "Quique" Benítez (51) ayer por la tarde, mientras intentaba pasar un cable para tener luz eléctrica y resistir la noche en lo que quedó de su hogar. Las llamas se devoraron totalmente su taller de tapicería, en la equina de Perón y Alberti, lindante con la casa donde vive con su esposa, hijos y nietos. "El fuego empezó más o menos a las 8:30 y se llevó todo el taller montado en un galpón de chapas: las cuatro máquinas industriales de coser, todas las herramientas, y los materiales. No quedó nada, ni las paredes". "Quique" explicó que las llamas también alcanzaron su hogar donde, si bien quedó en pie, perdió la mayoría de los objetos cotidianos, incluyendo las camas y electrodomésticos; hasta que llegaron los bomberos y lograron controlar el fuego. "Lo importante es que estamos todos bien, pero psicológicamente esto es devastador. Trabajo por mi cuenta, y me quedé sin nada. Técnicamente ni siquiera estoy dado alta y no puedo trabajar: hace poco tuve tres infartos y me pusieron dos stent", se lamentó.

AGUA CONTRA LLAMAS. La enorme labor de los bomberos no pudo evitar las perdidas materiales (Foto Charly Schneider)





NO QUEDO NADA. De la tapicería de "Quique" quedó solo el cartel en su entrada. Las llamas arrasaron con todo, maquinaria incluída.





VOLVER A EMPEZAR. Familiares de “Quique" limpiando la esquina devorada por el fuego. #Dato incendio de vivienda en Av. Perón y Alberti, en el lugar funcionaba una tapicería cuyos materiales son altamente inflamables, pérdidas totales sin víctimas, Bomberos móviles 48, 40 y 41 a cargo del 2do Jefe de Cuerpo Roberto Miranda pic.twitter.com/qVYHIdk4dL — (@dantrila) 4 de abril de 2018

Incendio:

Daños totales

