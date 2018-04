La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/abr/2018 Ayer fracasó una nueva reunión paritaria y hoy paran los docentes







Ayer fracasó una nueva reunión paritaria entre el gobierno provincial y el Frente de Unidad Docente. Habrá una masiva movilización en La Plata. Igualmente, la Provincia pagará un anticipo del 5% del futuro aumento. Tal como se había anunciado la semana pasada, los gremios docentes de la Provincia de Buenos Aires realizarán hoy un nuevo paro por la falta de avances en la negociación salarial que mantienen con el gobierno provincial de María Eugenia Vidal. La medida de fuerza, que incluye lo que seguramente será una masiva movilización a La Plata, fue confirmada ayer por el Frente de Unidad Docente (FUD) luego de rechazar la sexta propuesta de mejora salarial realizada por el Ejecutivo provincial. Esa nueva propuesta elevó a $ 2.520 la suma por materiales didácticos. Y reiteró su ofrecimiento de un 15% en tres cuotas y una cláusula de revisión, junto con dos sumas anuales de $6.000 por presentismo y $3.000 por capacitación, además del material didáctico. Según la información difundida por el Gobierno, con este ajuste, el salario promedio que percibiría una gran parte de los docentes pasaría de $24.659 a $29.183 pesos, contando los aumentos por presentismo, capacitación y material didáctico. "Esta propuesta vuelve a incluir conceptos que saben de antemano que los vamos a rechazar porque no consolidan salario, son en negro, no llegan al jubilado y tampoco sirven para el cálculo del aguinaldo", explicó la presidente de la Federación de Educadores Bonaerense (FEB), Mirta Petrocini. "La propuesta fue rechazada categóricamente, y lo volvemos a repetir: no vamos a aceptar salarios a la baja", agregó. "La gobernadora (María Eugenia Vidal) tiene más de 40.000 millones de pesos, tiene las mejores condiciones para llevar adelante una pauta digna para los docentes", reclamó por su parte Roberto Baradel, de SUTEBA, quien insistió también con la cláusula gatillo. Posteriormente a la reunión paritaria, pasadas las 19 horas, la gobernadora Vidal brindó una conferencia de prensa en la que se refirió a la negociación con los docentes. Respecto a la oferta realizada, sostuvo que su administración "no quiere nunca más una Provincia donde no se pueda pagar el sueldo o un aguinaldo por acordar aumentos que no se podían pagar". Y luego anunció un adelanto del futuro aumento que tendrán los maestros: "Los docentes bonaerenses no pueden esperar a que nos pongamos de acuerdo (con los gremios), por eso hemos dispuesto un anticipo a cuenta de sueldo de lo que acordemos, que será del 5%, a cobrar en la próxima liquidación". Finalmente, sobre el paro que los docentes realizarán hoy, la gobernadora señaló: "Lo que decimos (al respecto) es que vamos a seguir dialogando y trabajando para llegar a un acuerdo".



