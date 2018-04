Fue ayer por la tarde en Coltelli y Bravo, a pocos metros de otro robo concretado el martes Luego de una seguidilla de hechos similares, en que ladrones ingresan a viviendas que se encuentran sin sus moradores, ayer la policía sorprendió a dos menores, ambos de 13 años de edad, que se aprestaban a hacer sus fechorías; habiendo ingresado a la casa aprovechando su pequeña talla; siendo este el "modus operandis" que caracteriza a los hechos delictivos que desde finales del año pasado vienen sucediendo en dicho barrio. Si bien no trascendieron detalles, dada la edad de los menores, la policía luego de los procedimientos de rutina habría dado intervención al Juzgado Juvenil Nro. 1 a cargo del Dr. Cerdeira, los mismos habrían sido restituidos a sus padres ya que son inimputables. INTENTO FRUSTRADO Hace un par de semanas, intentaron intrusar una casa de la calle Fremi que parecía vacía. Amigos de lo ajeno rompieron la claraboya del techo que daba a un baño, pero su ingreso se vió frustrado porque debajo de ella había una reja que impedía el acceso. Además, la dueña de casa sí se encontraba (durmiendo) y, desesperada, ante el ruido generado, llamó a una de sus vecinas y luego al 911. Cuando la policía acudió los malvivientes ya se habían escapado. ROBO Y DESTROZOS No tuvo la misma suerte otra vecina de la misma calle, pero más cerca de la ruta. Con anterioridad al hecho frustrado, al parecer los mismos delincuentes, habían hecho de las suyas mientras la dueña de casa estaba trabajando. Ingresaron por los fondos de la vivienda, robaron y además hicieron muchisimos destrozos en la vivienda; todo esto a plena luz del día. REUNION DE VECINOS Trascendió que días pasados ya se habrían reunido un grupo de vecinos que intentan organizarse para que su reclamo sea más fuerte, y piensan volver a hacerlo en estos días; con la intención de solicitar mayor seguridad y además algún tipo de protección ante esta "banda" que estaría rompiendo la tranquilidad del barrio arielplatense.

Imagen ilustrativa. Foto: Google Street View.



In fraganti:

Sorprenden robando a dos menores en barrio Ariel del Plata

