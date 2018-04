La negatividad es una fuerza invisible a la que no prestamos la suficiente atención. La cantidad de daño que puede causar si dejamos que nos domine es increíble. Nos afecta de forma continua, todos los días de nuestras vidas. Y no es sólo nuestro propio pensamiento negativo que se interpone en el camino, si no que también lo mimetizamos de otras personas. La vida es dura, pero la negatividad sólo la hace más difícil y, por el contrario, los beneficios de ser positivo son muchos. ¡Piénsalo y lo Lograrás!... Es hora de cambiar la perspectiva.

Claudio Valerio. Foto: Archivo.



Beneficios de ser positivo

Por Claudio Valerio

