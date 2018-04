El partido, clave en la lucha por la permanencia, se disputará desde las 15.30 con arbitraje de Ramiro López. La programación de la 22ª fecha del Nacional B ya fue confirmada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de esa manera quedó fijado que el encuentro entre Villa Dálmine y All Boys se disputará el domingo desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini. Este partido, que será clave en la lucha por la permanencia, tendrá arbitraje de Ramiro López, cuya última aparición en un partido del Violeta coincide con el último triunfo del equipo de nuestra ciudad: el pasado 9 de febrero frente a Juventud Unida de Gualeguaychú (2-0 con goles de Jorge Córdoba y Favio Durán). Este referee ya ha dirigido a Villa Dálmine en 20 oportunidades entre la Primera C, la Primera B y el Nacional B. En esos encuentros, el equipo de nuestra ciudad obtuvo ocho victorias, ocho empates y cuatro derrotas. Y si este partido entre el Violeta y All Boys es clave en la lucha por la permanencia se debe a que el conjunto de Floresta (162 puntos) está igualado con Independiente Rivadavia en el 19º lugar de la tabla de los Promedios. En tanto, Villa Dálmine ocupa el 17º puesto con apenas cinco unidades más (167), al igual que Juventud Unida (G). O sea: un triunfo le permitiría al equipo de Felipe De la Riva tomar 8 puntos de ventaja sobre All Boys cuando quedarían 9 en juego. Pero, en el caso contrario, una derrota lo dejaría a un paso de la zona de descenso, cuando le resta un fixture muy complicado (Mitre en Santiago del Estero; Deportivo Morón como local; y Atlético Rafaela como visitante). Para este encuentro, el Violeta recuperará a Ramiro López, quien cumplió su fecha de suspensión luego de la expulsión por doble amarilla frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Foto: Twitter @VilladalmineOk NACIONAL B - FECHA 22 VIERNES - 15.30 horas: Deportivo Riestra vs Ferro / Gastón Suárez SÁBADO - 15.00 horas: Sarmiento vs Mitre (SdE) / Fabricio Llobet - 15.30 horas: Nueva Chicago vs Flandria / Pablo Díaz - 19.00 horas: San Martín (T) vs Agropecuario / Pablo Echavarría DOMINGO - 12.00 horas: Los Andes vs Independiente Rivadavia / Yael Falcón Pérez - 15.30 horas: Villa Dálmine vs All Boys / Ramiro López - 16.00 horas: Estudiantes (SL) vs Brown (A) / Julio Barraza - 17.00 horas: Gimnasia (J) vs Aldosivi / Sebastián Ranciglio LUNES - 20.00 horas: Almagro vs Juventud Unida (TV) / Gerardo Méndez Cedro - 20.30 horas: Santamarina vs Guillermo Brown / Lucas Comesaña - 21.05 horas: Boca Unidos vs Atlético Rafaela (TV) / Pedro Argañaraz MARTES - 21.05 horas: Quilmes vs Deportivo Morón (TV) / Héctor Paletta LIBRE: Instituto. #FútbolProfesional | Por la 22° Fecha del Nacional B, Villa Dálmine recibirá el domingo desde las 15.30 horas a @caallboys en el estadio de Mitre y Puccini. ¡No podés faltar! #VamosViola. pic.twitter.com/rCc6kHp5Rx — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 4 de abril de 2018 #FútbolProfesional | Ramiro López será el árbitro del partido frente a @caallboys, correspondiente a la 22° Fecha del Nacional B. #VamosViola. pic.twitter.com/fbqLS6QIvV — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 4 de abril de 2018

Nacional B:

Villa Dálmine recibirá el domingo a All Boys

